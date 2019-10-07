Для мужчин в современном мире борода – это часть имиджа, аксессуар, который всегда вместе с ними и проявляет их индивидуальность. Борода добавляет образу мужчины серьезность и даже некоторую агрессивность. Чаще всего бородачи выглядят старше своих гладко выбритых ровесников. Рассмотрим поподробнее.

Ух од за бородой

Если за бородой не ухаживать, волосы становятся непослушными и путаются, поэтому, если вы хотите хорошо выглядеть, придется приложить некоторые усилия. Можно ухаживать дома. Вам понадобятся расческа, воск, триммер, бритва и еще небольшое количество гаджетов и умение с ними правильно обращаться. Сейчас все чаще мужчины доверяют свою внешность мастерам, борода требует особого внимания. В домашних условиях возможно поддерживать форму, состояние, качество и вид, иначе превратитесь в заросшего бродягу. Кроме того, борода – это универсальный способ скорректировать недостатки внешности. Она скрывает безвольный подбородок, пухлые щеки и проблемы с кожей. Но все это при условии, что борода ухоженная и подходящей для вас формы.

Что борода говорит о ее обладателе

В далёком 1973 году психолог Роберт Пеллегрини (США) выяснил, что бородатые мужчины считаются более привлекательными, мужественными, зрелыми, доминирующими, смелыми, либеральными, оригинальными, трудолюбивыми и успешными. В зависимости от формы лица, борода даёт большой спектр перевоплощений. От легкой небритости до швейцарского дровосека. Зачастую более смелые варианты бород может позволить себе модник, а более статусный мужчина приверженец классики. Если вы бармен, то это будет геометрическая небритость, либо борода до шеи, если же офисный клерк, то это щетина 1-2 мм, либо тщательно выбритая форма бороды.

К ак на бороду реагируют женщины

Ухоженный, умный, симпатичный и бородатый мужчина будет всегда в почете у противоположного пола. Как известно, встречают по одёжке, провожают по уму, так и тут первое, что читается в глазах – это образ. Конечно, зачастую многие мужчины увлечены тем, как бы не "утопить" свою бороду в стакане виски, сделав это красиво. Женщины же всегда оценят качество бороды, уход и сделают выбор в пользу за или против кандидата. Чудаковатый робкий парень, который жмется к стенке, не выдержит конкуренции со стороны своих более раскованных собратьев. Ученые нашли подтверждение тому, что борода у мужчин появилась именно с этой целью.

Психологический аспект

Доминантный самец может получить больше шансов на спаривание, запугивая соперников. Так было в течение всей истории человечества, справедливо это утверждение и сейчас. Бороды и усы входили в моду в давние времена, когда большое количество мужчин было вынуждено соперничать за благосклонность меньшего количества женщин. Так же и сейчас, это на уровне инстинктов, позволяет мужчине соперничать и завоёвывать внимание в обществе. А новый тренд у девушек отращивать у себя растительность в области подмышек и не брить волосы на ногах, тоже дает почву для обдумываний. Но это уже совсем другая история...

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