"Замалчивание калечит судьбу": Притула высказался о проблемах в воспитании детей

Популярный украинский телеведущий и комик Сергей Притула поделился советами по воспитанию детей, назвав современных подростков "самой жестокой ячейкой общества".

Телеведущий увидел в сети видео, где школьники зверски избивают своего одноклассника. Ролик произвел неизгладимое впечатление на Сергея, который был удивлен жестокости подрастающего поколения. Он призвал всех родителей общаться со своими детьми и решать проблемы, которые над ними нависли. Мнение относительно воспитания детей Притула высказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня наткнулся в сети на очередное видео, где школьники вместе бьют своего одноклассника. Кулаками в лицо. Ногами в живот. Добивание ногами по голове на полу. С присоединением к избиению тех, кто в начале в кадре замечен не был. Ну да, подбежал, попинал за компанию и отошел, под одобрительные возгласы всех вокруг. Убедился, что подростковая среда - это, вероятно, самая жестокая ячейка общества. Подростки не имеют "стопов". А их окружения, зачастую, не гасит конфликты, а подогревает их. Чтобы было что снять на видео и потом показывать друзьям, которые, в свою очередь, похвалятся своим. Таковы реалии. Но это не не произошло сегодня, просто благодаря мобильным телефонам и соцсетям мы стали чаще узнавать о подобных вещах", - отметил Притула.

Ведущий рассказал, что, по его мнению, школа всегда была местом, где травили других. Однако, в то время, когда он учился в школе, ситуация, когда сильные унижали тех, кто слабее, также имела место быть. И об этом все молчали, что, собственно, и является главной проблемой. Сергей посоветовал всем родителям общаться с детьми, слушать об их проблемах и принимать участие в их решение, в противном случае судьбу их ребенка могут искалечить.

"Когда я учился в Збараже у нас в школе тоже часто случались драки. Но одно дело, когда дерутся физически равные между собой, чтобы установить финальную иерархию в классе. А совсем другое, когда кто-то самоутверждался за счет публичного унижения заранее слабого. И беззащитного. А мы, свидетели, мы молчали. Что, конечно же, не делает нам чести. Более того, сейчас, почти через 25 лет, когда я пишу эти строки, мне до сих пор стыдно. Мы не делали ничего, чтобы это прекратить. Сами на защиту не становились, потому что страшно. Учителям об этом не рассказывали, потому что в середине девяностых, когда все было окутано уголовной романтикой, быть "стукачом" никто не хотел. И мы просто молча наблюдали", - вспомнил телеведущий.

"Школа, как общественный институт, и тогда и сейчас жила по принципу "лучше замять конфликт, чем перевести его в правовое поле". Ну кому из учителей, директоров, завучей, захочется, чтобы общественность узнала, что у них под носом происходят какие-то действия, которые ставят под сомнение их квалификацию как педагогов, они не контролируют то, что происходит в школе, что уж говорить о том, что за ее пределами. Поэтому, иногда, даже при серьезных конфликтах, есть желание замять все в кабинете и свести к "мировой" между родителями, вместо того, чтобы подключать правоохранительные органы. А дети, которые отделались легким испугом, тогда чувствуют безнаказанность и еще больше разгораются!" - добавил Сергей.

"Общайтесь с детьми! Общайтесь! Выспрашивайте! Узнавайте, что их смущает. Я знаю по себе, насколько это важно", - обратился Притула к современным родителям.

"Общайтесь с детьми! К черту их малолетние "понятия", если в классе над кем-то издеваются. Замалчивание проблемы калечит чью-то судьбу, чью-то психику! Даже если с вашим ребенком все в порядке и он в классе в авторитете, это не значит, что там нет кого-то, кто страдает от издевательств более сильных, при молчаливом согласии вашего ребенка. Общайтесь с другими родителями не только на предмет того, сколько сдавать на шторы. Возможно в таких разговорах всплывет проблема, которую вместе будет легче преодолеть. Если у ребенка регулярно синяки, то он не может регулярно падать! Если вы даете ребенку деньги на карманные расходы, то интересуйтесь, на что он их потратил: на свои нужды или на прихоти более сильных и агрессивных сверстников. Интересуйтесь окружением своего ребенка, мониторьте это окружение в соцсетях. Одним словом, не будьте равнодушными! И учите своих детей не бояться говорить правду и защищать слабых. Чтобы через 25 лет им не было стыдно за свое поведение", - подытожил Сергей.

Как сообщал "Обозреватель", украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула резко высказался в отношении киевлян, которые предвзято относятся к приехавшим из провинции в столицу людям.