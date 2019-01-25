Ученые раскрыли секрет счастливых отношений: в чем он

Ученые заявили, что у людей, которые в детстве дружили со сверстниками своего пола шанс выстроить здоровые и крепкие романтические отношения в будущем значительно выше, чем у тех, кто начал заводить дружеские отношения в подростковом возрасте.

Исследователи наблюдали за людьми в возрасте от 13 до 30 лет, пишет Daily Mail.

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"Несмотря на то, что подростки делают упор на романтические отношения, они оказываются не самым важным предвестником будущего романтического успеха. Вместо этого навыки, приобретенные в дружбе со сверстниками того же пола, в наибольшей степени соответствуют навыкам, необходимым для успеха в любовных отношениях взрослых", - заявил профессор Джозеф Аллен, возглавлявший исследование в Университете Вирджинии.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, одно из ведущих мировых приложений для свободного и безопасного общения Viber подвел итоги прошедшего года и поделился результатами исследования активности украинских пользователей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в состоянии алкогольного опьянения экс-возлюбленным отправляют сообщения 34% граждан. При чем большую склонность к переписке с бывшими имеют именно мужчины.

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