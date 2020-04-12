Ученые назвали идеальный возраст для брака

Группа ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, определила наиболее оптимальный возраст для вступления в брак.

Исследователи проанализировали тысячи личных анкет и провели опросы среди семейных пар разных возрастов, пишет Cosmopolitan.

Идеальным возрастом для создания семьи и заключения брака является возраст от 28 до 32 лет. Люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, более счастливы в браке, а процент разводов среди них самый низкий.

Разводятся чаще всего пары, которые поженились в 18-20 лет или ближе к сорока годам. Это обусловлено тем, что молодые люди не имеют жизненного опыта и воспринимают отношения с юношеским максимализмом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США социологи определили возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны для противоположного пола.

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