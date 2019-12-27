Есть три типа мужчин, от которых никогда, не при каких обстоятельствах не удастся получить финансовую поддержку. Я сейчас не о содержании говорю, а хотя бы о равном вкладе. Женщина в таких отношениях пашет, как папакарло, а мужчина особо не напрягается. О каких мужчинах идет речь?

- Бессовестный

Одна женщина в течение нескольких лет была уверена, что ее муж – импотент. Что его половая функция угасла безвозвратно, как и работоспособность. В квартире у них тысячу лет не было капремонта, протекал потолок, капал кран, ломалась мебель. В ответ на разговоры о ремонте муж жаловался на нехватку денежных средств. И женщина, в память о прошлом, продолжала оплачивать еду, бытовую химию и счета за коммунальные услуги.

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Во всей этой истории не было бы ничего страшного, если бы не трагический финал. Оказалось, что все это время муж откладывал деньги на постройку совместного с любовницей дома. Оформленного на ее, любовницы, имя. И когда строительство было, наконец, завершено, муж радостно свалил в закат. Оказалось, что жена была для него всего лишь способом экономии.

Увы, многим женщинам бывает нужен менеджер по связям с реальностью. Они живут в иллюзии того, что их мужчина очень любит их, просто он жалок и слаб, и у него нет денег на какие-то элементарные подарки и знаки внимания. На самом же деле, они являются просто удобным этапом в жизни мужчины. Способом сохранить силы и средства для настоящей жизни с любимой женщиной. Сталкиваться с таким очень страшно и горько. Но так бывает.

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- У него слабая финансовая конституция

Да, такое тоже бывает. Мы ведь признаем, что врожденные характеристики очень сильно влияют на нашу фигуру, как бы мы ни убивались в спортзале. А из холодного северянина со слабой половой конституцией не сделать героя-любовника. С деньгами похожая история. Некоторые мужчины просто не созданы для зарабатывания денег, хоть что с ними делай. Они могут быть прекрасными мужьями, любовниками, друзьями, отцами детям. Но вопрос денег всегда будет оставаться на них на 135-м месте, после глажки кота и игры в танки. Даже под угрозой развода такой мужчина вряд ли сможет зарабатывать больше, максимум испортит себе здоровье и нервы.

Для начала нужно честно ответить себе на вопрос: а зарабатывал ли вообще этот мужчина когда-либо большие деньги? И стремится ли к этому? Предпринимал ли какие-либо шаги для того, чтобы прийти к состоянию финансовой стабильности? Умеет ли не только зарабатывать, но и грамотно инвестировать? Если нет, то может и не стоит надеяться на то, что этот пудель вдруг превратится в добермана?

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- Он потребитель-паразит

Такой мужчина заводится в жизни женщины примерно так же, как паразит в кишечнике. Если не вникать в суть дела, то кажется, что все нормально. Но женщина рядом с этим мужчиной почему-то слабеет, дурнеет, худеет (или наоборот неожиданно начинает сильно поправляться) и постоянно находится в стрессе, в состоянии выживания.

Такого мужчину нельзя назвать глупым или безвольным. Проблема в другом. Человек осознанно или неосознанно пользуется другим, как паразит пользуется питательными соками донора, сидя у него в кишечнике.

Отличить мужа-паразита довольно просто. Как только женщина по каким-то причинам не может эффективно за ним ухаживать, например, по причине болезни, начинается страшное недовольство. Такой мужчина будет ныть и прятаться под плед, требуя малинового варенья, увидев на градуснике цифру 37,7. При этом будет кричать и ворчать, что находящаяся чуть не при смерти жена не приготовила ему ужин и не постирала белье.

Он же способен приносить женщине 15-20 тысяч рублей зарплаты, но при этом требовать от нее материальных вложений семью, обеда из трех блюд, ухода за детьми и постоянной работы для его пользы. Такой мужчина не то, что не может заработать. Просто паразитическая модель "мне все должны" так крепко вшита в его мозги, что никакого другого сценария отношений с женщиной он не принимает. В том числе, и в материальном плане.

Согласны с представленными типами? Есть ли у вас такие знакомые в реальности?

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