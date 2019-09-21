Экс-народный депутат Украины Надежда Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов. В предыдущей фотосессии она позировала в длинном изумрудном платье на побережье Балтийского моря.

Надежда Савченко является неординарной личностью, любящей шокировать окружающих, тем самым привлекать к себе внимание.

С психологической точки зрения для этого может быть несколько причин. Какая из них подходит Надежде, остаётся вопросом. Итак.

1. Ранняя психологическая травматизация. Она возникает при формировании личности ребёнка. Родители могут быть очень требовательны к своему ребёнку, выражая свою любовь к нему лишь за его достижения. Отличница? Тогда любим. Поубирала в комнате? Хорошая девочка.

Либо обесценивающие и "холодные" родители, когда все, что делает ребёнок – плохо. Они могут вообще не замечать ребёнка, относясь к его стараниям безразлично.

В обоих случаях формируется нарциссическая защита, и ребёнок начинает стараться выделяться, обращать на себя внимание, делать хорошие и плохие поступки, чтобы только быть замеченным.

На выходе этот ребёнок вырастает во взрослого, который плохо понимает какой/какая он, так как не сформировано понятие о собственной личности. Он продолжает искать способы быть замеченным, иногда совершая неадекватные поступки.

Надежда Савченко Facebook Надія Савченко

2. Второй вариант - это посттравматический синдром. Он возникает у людей, переживших сильнейшие стрессы (тюрьма, война, плен и т.д.). Когда приходилось заставлять себя адаптироваться под ситуацию, подавляя все свои переживания.

Когда стрессовое событие заканчивается, человек начинает проявлять весь этот сконцентрированный комок эмоций. Также часто бывает, что человеку уже хочется вернуться в стрессовую ситуацию, напряжение (возникает зависимость от напряжения), потому что там он чувствует смысл жизни (борьба становится его смыслом, отстаивание себя, хотя оно уже не актуально). И человек начинает "чудить", привлекая тем самым к себе внимание.

Надежда Савченко на берегу Балтийского моря Facebook Надія Савченко

3. Возможно, Надежде захотелось уйти в психологическую "полярность", то есть противоположность. Исследовать свою женственность, попрощавшись наконец, с мужским образом, погрузившись в мир платьев, нежности и любви. Длинное платье и зелёный глубокий цвет подчеркивают женскую сакральность.

Однако, анализируя видео, можно сказать, что заход в воду был демонстрационным, не для фотосессии, так как визуального контакта с фотографом и позирования не наблюдалось. Отношение к образу при выходе из моря было больше саркастичным, чем женственным. Скорее, это был довольно агрессивный и смелый поступок, под стать испытанию себя на холод...

Это может говорить о внутренней психологической борьбе Надежды с собой или с другими, желании доказать: я могу, я сильная, я выносливая, я такая, смотрите.

А демонстративность, бравирование присущи истероидной (буду всё время неординарной и привлекать к себе внимание всеми способами, хорошие артистические данные) или нарциссической организации личности (безразличие к мнению других, главное - я и то, что я делаю самое важное, по сравнению с другими).

Если Надежда сделала сознательный выбор изменить свой образ на более женственный, то этот выбор зафиксируется. Если же это лишь привлечение внимания, то можно ждать лишь следующих привлекающих внимание поступков.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!