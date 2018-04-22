В молодости стервозность часто идет в комплекте со стройными ногами и упругими грудками.

- Я верчу мужчинами как хочу! – думает стервозная девушка. – Я – королева!

А на самом деле это мужчины думают, что вертят ее на своем… мерседесе, хоть и вынуждены терпеть ее капризы.

То, что девочка принимает за личную силу и притягательность, к ней никакого отношения не имеет – это всего лишь мужская природа. Мужчины готовы немного потерпеть дурной нрав ради упругой юной попки – так есть и было всегда.

Постепенно малолетка борзеет все больше и больше - думая, что такое внимание мужчин – ее заслуга. А некоторые и специально начинают гнуть "стервозную" линию поведения – вспомните, как популярны были книги типа "Путь стервы". Женщины считали, что чем больше они культивируют в себе стервозность, тем желаннее будут. Однако реальность не имеет с этим ничего общего.

Успешной стервой может быть только супер-красивая молодая женщина, которая действительно популярна. Если "выделываться" начнет страшилка, мужчина лишь покрутит пальцем у виска. Вспомните, с каким энтузиазмом недоделанные "стервы" бросились мыть мужьям ноги и создавать торсионные поля юбками, сменив книгу стервы на учение "ведических женщин".

Словом, для каждой стервы возраст – это рубеж. Теперь ее закидоны становятся не пикантной приправой к упругой попке, а просто визгами истерички, к которым прилагается старая костлявая жопа. Ее требования к мужчинам вызывают смех. Ее привычка задевать других людей является необоснованным высокомерием. Из экзотического лакомства стерва становится блюдом, вызывающим несварение.

При прочих равных, с определенного возраста стервы начинают сильно терять позиции, и остаются в памяти людей просто вздорными тетками.

Как считаете, стоит ли женщине с возрастом снижать "стервозность" и "борзость" в пользу доброжелательности, открытости, доброты? Или это необязательно?