Мы часто осуждаем дежурные улыбки, говорим об неискренности и натянутости, но сами автоматически надеваем маску жизнерадостного человека, желая произвести должное впечатление. Разбираемся, чем это чревато .

Культура позитивного мышления настолько прочно укоренилась в западной культуре, что его критику можно сравнить с нападками на что-то сакральное: типа материнства, новогодних мандаринок или право женщины строить карьеру.

Я тоже не собираюсь посягать на святое, но в то же время предлагаю стереть с лица позитив как средство и сделать его целью.

Поясню на примере.

Утверждение, которое лучше всего иллюстрирует позитивное мышление, звучит так: "Когда жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад". Мы привыкли воспринимать его как выход и мотивацию. Ведь при таком подходе из любого кризиса можно выйти победителем, не так ли?

Но не нужно много копаться, чтобы выявить недостатки в этом рассуждении. У меня перед глазами сразу всплывает история одной моей клиентки. В глазах людей она успешна во всех отношениях: вместе с мужем ведет тренинговый бизнес, воспитывает дочь и старается не унывать. Но я увидела ее совершенно разбитой. Говорит, что недавний разговор с дочкой пригвоздил ее и не дает оправится. Она рассказала, что дочь открыто призналась, что все ее эти материнские "позитивные мысли" и наставления причиняют ей боль — она ​​чувствовала, что ей не позволено чувствовать ничего, кроме счастья. "Представьте мой шок. Это было совсем не то, что я собирался сказать своей дочери", — говорила гостья моего кабинета.

Проблема в том, что сегодня дети и взрослые борются с заниженной самооценкой (привет соцсети и интернет), тревогой и депрессией. А все потому, что однажды мы стали неверно трактовать движение за позитивную психологию. Люди часто предполагают, что позитивная психология — это всегда быть позитивным и улыбаться на все 32.

Большая часть информации о позитивной психологии действительно сосредоточена вокруг счастья и радости и осуждения стресса и отрицательных эмоций Но эта картина неполная. Движение позитивной психологии на самом деле заключается в том, чтобы охватить все человеческие эмоции и практиковать эмоциональную, когнитивную и гибкость реакции.

Важно учиться осознавать свои эмоции, называть их и не пытаться давить.

Вот несколько примеров токсичного позитива, который ухудшает вашу жизнь:

Игнорирование, скрытие, преуменьшение или подавления ваших эмоций или настоящих чувств.

Чувство вины или стыда за свои эмоции.

Социальная маска — "игровое лицо", когда вы демонстрируете ложные эмоции людям, хотя чувствуете себя внутри по-другому.

Обесценивание чужих эмоций.

Обесценивание чужого опыта, не признавая реальной проблемы / боли / разочарования.

Сведение к минимуму чьей-то боли с помощью цитат и псевдомотивационных установок.

Позитивные эмоции — не панацея.

Что бы ни происходило с нами в жизни, мы склонны думать об этом как о "хорошем" или "плохом". И большинство из нас вешают ярлык "плохо" в 3–10 раз чаще, чем ярлык "хорошо".

А теперь вспомните свою жизнь. Можете ли вы вспомнить примеры того, что вы изначально считали плохим, но в конце концов оно оказалось не таким уж плохим или, возможно, даже впечатляюще хорошим? Например, вы потеряли работу, но наконец созрели для того, чтобы открыть свой бизнес.

Или расстались с партнером, пошли выбирать уютный плед, чтобы плакать в нем на подоконнике и в очереди на кассу IKEA встретили любовь всей вашей жизни. Уверена, подобных историй тысячи.

Но я предлагаю вам сделать одно упражнение.

Проведите мыслительный или реальный эксперимент. Представьте ситуацию, которую по традиционным параметрам вы бы оценили как негативную: развод, потерю имущества. Представьте, что вы стали обманутым вкладчиком и даже жертвой абьюза. А теперь уберите с ситуации негативную оценку. Вообще.

На первый взгляд это невозможно. Конечно, это ужасные трагедии и ужасные вещи. Или нет?

Возможно ли, что вы были приучены думать об этих событиях как о невыразимых трагедиях и, следовательно, воспринимать их как таковые?

Виктор Франкл в своей книге "Человек в поисках смысла" рассказывает историю о красивой привилегированной девушке, которая была благодарна за пребывание в концентрационном лагере, потому что она смогла соединиться с духовной стороной своей личности, о существовании которой она даже не подозревала. Подобные наблюдения привели Франкла к его жизненному труду по определению того, почему, столкнувшись с крайними невзгодами, одни люди процветают, а другие распадаются.

Развивайте не позитивное мышление, а эмоциональный интеллект

Гибкость — когнитивная, эмоциональная и ответная — означает способность легко менять свое мышление, эмоции и поведение. Это значит, что человек способен адаптировать мышление и чувства, в соответствии с контекстом ситуации, но не зацикливаясь и не застревая в них. Вот что по-настоящему может принести вам пользу. А слепое натягивание улыбок и смех сквозь слёзы — верная дорожка к неврозам и расстройствам психики. Позитивными эмоциями подкрепляются позитивные моменты. Это органично, логично и правильно. В противном случае позитив на публику — это проявление токсичности.

Вы способны осознавать, где вы находитесь, и понимать изменчивую природу собственных мыслей, чувств и действий. А это в свою очередь означает возможность правильно и адекватно реагировать на любую ситуацию.

Чтобы быть здоровым человеком, нужно осознавать себя и то, как мы проявляем себя в мире. Если вы считаете себя передатчиком токсичного позитива, пора избавиться от него. Вы причиняете вред себе и людям, которые вам небезразличны, настаивая на этом монохромном мышлении.

Вместо того чтобы практиковать токсичный позитив, стремитесь к равновесию и принятию как хороших, так и плохих эмоций, а не мышления по принципу "все или ничего".

Если на вас влияет токсичный позитив, мы рекомендуем вам установить здоровые границы со всеми, кто осуждает ваш подлинный опыт. У нас есть один шанс обрести эту прекрасную, болезненную, несовершенную жизнь. Примите ее и себя в ней полностью, и возделывайте сад, в соответствии с собственной природой, а не противясь ей.

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