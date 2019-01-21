Недавно знакомая обмолвилась, что дети все чаще жалуются на скуку.

- А ты что?

- А я чувствую себя аниматором. Бегу со скакалкой, "Монополией" и "Тореадорами из Васюковки". Предлагаю сходить в лес, в кино, на детскую площадку и в Парк юрского периода.

- А они что?

- Отказываются. Говорят, что уже скакали, читали, шишки собирали и трицератопса видели. Хотят чего-то другого.

Когда я слышу: "мне скучно" от взрослого человека, - закипаю, словно молоко для манной каши. Сразу напрашивается вопрос: что прикажете делать? Сальто? Колесо? Акробатический этюд? Стоять на голове? Читать Друнину или Рильке? Организовать театр теней? Прыгнуть с третьего этажа? Скорчить рожицу? Сыграть Ревизора, Тарзана, Джеймс Бонда? Исполнить цыганочку с выходом? Лунную походку? Революционный этюд Шопена?

Была у меня такая вечно скучающая знакомая. Дама зевала, жаловалась на сонливость и беспричинную грусть и не знала чем себя занять. Все ждала некого Артура Пирожкова, чтобы рассмешил и встряхнул как шейкер. Только какому оптимисту интересна Царевна Несмеяна? Правильно! Исключительно меланхоличному Пьеро. Тот не замедлил появиться, и вот уже который год они печалятся вместе.

На уроках русской литературы мы постоянно читали о скучающих помещиках в какой-нибудь Орловской губернии и трех провинциальных сестрах. Удивлялись гоголевскому "скучно жить на этом свете, господа". С одной стороны - понятно. Во времена Толстого и Некрасова действительно осенний вечер мог тянуться бесконечно. Ни тебе ста каналов с сериалом "Спрут" и "Студией Квартал 95", ни клуба "Чеширский кот" и ресторана "Катюша".

Сидишь себе в избе, плетешь лапти, грызешь черствый пирожок и поглядываешь на лучину. Единственное развлечение - водка или хорошая сплетня. В наше время скучать, как по мне, дико. Сейчас каждый имеет возможность себя развлечь даже не выходя из дома.

Можно читать, узнавать в режиме реального времени сколько человек пребывает в космосе, наблюдать за всеми самолетами, висящими в небе, и слушать в музее исчезнувших звуков стук печатной машинки. А если не лень натянуть шапку и бурки, то спектр развлечений увеличится в разы. Есть вариант пойти на лекцию по каллиграфии или первобытному искусству. Рассекретить парадокс Малевича. Записаться на урок эстрадного вокала или урок кофейной живописи. Посетить мастер-класс "Вяжем трендовую шапку". Главное - не объединяться в группы, сообщества, стаи таких же тоскующих, потому что скука и одиночество заразны.

Эти состояния можно подцепить на манер гриппа, коклюша и ветряной оспы. Подсесть на них, как на иглу. Поэтому вместо бежать в клуб одиноких сердец, лучше держать курс на счастье, которое все-таки на два процента сильнее тоски. Ведь скука - это не отсутствие впечатлений или факт того, что мир износился, исчерпал себя или обнищал. Скука - это состояние души.

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