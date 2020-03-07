Не дарят цветы, бросают парни: как победить женские комплексы

Большинство девушек всегда найдут повод найти в себе недостатки. Причем многие из них страдают от одних и тех же комплексов.

Так, кто-то недоволен своей внешностью или фигурой, кому-то мало знаков внимания и подарков от мужчин, а кто-то из вовсе считает, что недостаточно хорош и поэтому до сих пор один.

Если вы сталкиваетесь с подобными проблемами, читайте далее в OBOZREVATEL о том, как бороться с самыми популярными женскими комплексами.

Как бороться с комплексами pixabay.com

"Мой парень не дарит мне цветы и подарки"

Каждой девушке хотелось бы получать больше внимания от своего парня. Но все мужчины разные, и многие совсем не имеют никакого представления о романтике или способах выразить свою любовь. Если для вас очень важна эта сторона вопроса, обсудите его со своим избранником, не выдвигая претензий. Дайте ему понять, чего вы хотите, а дальше просто смотрите, как он поступит.

"Плохая фигура"

Если у вас есть представление о том, как должна выглядеть красивая фигура, вам нужно срочно избавиться от него. Ведь на первом месте всегда – внутренняя красота, именно за нее, за личность любят того или иного человека, а параметры на самом деле не имеют никакого значения.

Как бороться с комплексами pixabay.com

"Меня бросают парни"

Если вы замечаете, что часто расстаетесь с мужчинами по их инициативе, задумайтесь над тем, что это за мужчины? Бывает так, что отношения между мужчиной и женщиной основываются на обмене, например секс, красота в обмен на деньги или положение в обществе. И тогда получается так, что такие отношения существуют лишь до тех пор, пока обмен работает. Чтобы изменить ситуацию, поработайте над собой и измените принципы выбора партнеров.

"Я навязываю свою любовь"

Возможно, у вас долго не было близости и как следствие возник ее дефицит. Другого человека может напугать такая волна энергии, ведь он не может столько же дать в ответ. В таком случае не расстраивайтесь, а возьмите ситуацию под контроль: используйте нерастраченные чувства на саму себя. Как только у вас возникает импульс к человеку, отправьтесь на шоппинг, в салон красоты или займитесь своим любимым занятием.

Как бороться с комплексами pixabay.com

Страх перед публикой

Один из самых распространенных комплексов – страх выступать на сцене перед публикой или чувство неуверенности в незнакомой компании. Часто причина этого комплекса кроется в том, что человек боится непредвиденных ситуаций, "ударить лицом в грязь", другими словами. На самом деле этот комплекс можно победить с помощью практики: учитесь выступать для начала хотя бы перед зеркалом.

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