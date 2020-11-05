Названы причины, почему снятся эротические сны

Как известно, 8% наших снов носят эротический характер. Но не всегда понятно, что они значат и стоит ли на них обращать внимание.

Так, появилась информация о том, что сигнализируют эротические сновидения на самом деле и в чем причина их появления, пишет Рамблер.

Если во сне вы испытываете ни с чем не сравнимое наслаждение от занятия любовью, скорее всего это говорит о том, что вы с волнением ожидаете, как чему-то в реальной жизни придет конец. Например, вы наконец получите долгожданную работу или уладите давний конфликт. Кроме того, такой сон может указывать на то, что вам не хватает сексуальной разрядки.

Это один из снов, чаще всего продиктованных подсознанием. Если во сне вы изменяете своему партнеру с другим, это указывает на то, что и в реальной жизни вы задумывались о такой возможности. Не факт, что вы представляли интим на стороне в деталях, однако на подсознательном уровне эти мысли остались с вами, а позже воплотились во сне затем, чтобы вы решили, – готовы ли вы пойти на измену, или же фантазии должны остаться фантазиями.

Данное сновидение сигнализирует о подавленных желаниях и потребностях. Скорее всего вы хотите быть более сексуально раскрепощенной, но что-то внутри вас останавливает.

Вместе с тем такой сон может и не иметь интимного подтекста. Иногда он лишь указывает на то, что вы слишком распыляетесь по жизни, хотя должны сосредоточиться на чем-то одном, действительно важном.

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