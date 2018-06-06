"Мама не знала обо мне 30 лет": американка поделилась жуткой историей об аборте

41-летняя Мелисса Огден поделилась жуткой историей о том, как она чуть не стала жертвой аборта.

Когда Мелиссе Огден было 14, она узнала, что мать пыталась избавиться от нее. Девочку спасла медсестра, которая услышала детский крик, доносившийся из контейнера с медицинским мусором в больнице США. Ее история о том, как ребенок выжил, и о ее матери, которая думала, что та умерла. пишет ВВС.

"Я знала, что родилась преждевременно, но то, что меня ждала смерть, а не жизнь, стало настоящим шоком", - отметила Огден.

Мелисса Огден ВВС

В 1977 году 19-летняя мать Мелиссы решилась на медикаментозный аборт на 8-м месяце беременности. Процедура длилась 5 дней, когда Мелисса появилась на свет, то весила всего 1,3 кг.

Девочку положили среди медицинских отходов в больнице штата Айова. Там она и лежала, пока медсестра не услышала ее крики и движения.

Мелиссу быстро отнесли в отдел интенсивной терапии, где, несмотря ни на что, девочка выжила. Врачи думали, что она слепая и имеет смертельный порок сердца.

В скором времени ее удочерили, и она росла практически здоровым ребенком.

Мелисса Огден ВВС

Огден во взрослом возрасте написала книгу о своем опыте, где утверждает, что узнала о том, что выжила после аборта, когда ее сестра из приемной семьи случайно проговорилась во время ссоры.

Сначала девочка не поняла о чем речь, однако, когда поговорила об этом со своими родителями, ее психика не выдержала.

"Я направила свою боль на себя. Внутри была абсолютная пустота, я не хотела быть собой. У меня началась булимия и проблемы с алкоголем", - ужаснула своим рассказом Мелисса.

В 19 лет она твердо не решила найти свою родную мать. Поиски продолжались более десяти лет, однако в конце концов они встретились, после чего Огден открыла для себя потрясающую правду.

Мелисса Огден ВВС

"Моя мама в течение тридцати лет была убеждена, что я умерла в больнице. Ей не сказали, что я выжила. Она даже не знала, кого родила - мальчика или девочку", - отметила она.

Именно по этой причине они и встретились только через три года после того, как начали переписываться. Мелисса была больше потрясена "сожалением" в глазах матери, которое, по ее словам, преследовало некоторое время.

Ее биологическая мать, имя которой женщина отказалась называть, рассказала, что не хотела делать аборт.

"Я узнала, что моя бабушка - ее мать - была опытной и уважаемой медсестрой, и местный акушер-гинеколог был ее другом. Вместе они в прямом смысле заставили мою мать избавиться от ребенка против его воли. Они смогли обойти правила, поэтому работники больницы думали, что это ее собственный выбор", - поделилась Огден. добавив, что не держит зла на свою бабушку.

Мелисса Огден ВВС

Мелисса убеждена, что фортуна улыбнулась ей - сначала, когда она выжила, а потом получила и приемных, и биологических родителей.

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