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/Блоги - Психология

Лилия Ахремчик
Лилия Ахремчик
Тренер, психологВсе статьи автора

Должен ли мужчина мыть посуду?

10.5т

Ехала я вчера в такси с передачи, записывала Сториз для Инстаграм, водитель услышал мой вопрос и захотел ответить. 😂 "Нет, - говорит, - не должен мужик мыть посуду, не мужское это дело. Иногда помочь - да, но не каждый день" (об этом, кстати, мне некоторые женщины в личку написали, а 8% по опросу так считают). ⠀

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Спросила я у него, а ест он каждый день? И не один раз, наверное? Так куда грязная посуда должна исчезнуть? Он слегка растерялся, а потом теорию развернул, дескать, мужик себя после этото мужиком перестает чувствовать. (WTF? Если у Пиноккио нос от вранья вырастал, так у мужчины, наверное, от готовки и мытья посуды член уменьшается? Мужчины, поделитесь, а то мы не в курсе. 😀) "Мужик, - продолжал мой собеседник, - это дикий зверь, его нельзя к кухне приставлять, он охотничьи инстинкты теряет. (таксист? охотничьи инстинкты? хм..., - авт.). А у женщин заниматься кухней в крови (когда Господь мужчину и женщину создавал, кухни не было, - авт.)". "А что бы, - говорю, - мужчина делал, если бы один жил? Кто бы ему подавал и мыл?". Покраснел, растерялся... "Ну, сам. Только этого никто видеть не должен, это и унижает мужика. Да я и живу один (меня не удивляет, с таким-то подходом, - авт.), и, честно говоря, так надоело готовить и убирать, что лучше в столовке поесть". Да ладно? Надоело? А женщине не надоедает? У нее же в крови делать то, что мужику надоедает? ⠀

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Скажете, сейчас посудомоечные машины есть. Есть. Только ее загрузить и выгрузить надо. Опять же, кто это делает? Безусловно, распределение обязанностей в паре - вопрос договоренностей. Только давайте честно, если другой человек делает за тебя то, что в случае одинокой жизни ты делал бы сам, то ты этим другим пользуешься. А чем компенсируешь, еще вопрос. У нас, как правило, ничем, только словами "я работаю", и даже это еще хорошо, а то может быть просто "я мужик". ⠀

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Если ты в паре не делаешь то, что делал бы один, то ты либо есть, либо играешь в инфантила. Это и женщин касается, которые "просто красивые". Минимум напряжения при максимуме благ. Как в детстве. Удобно, кто ж спорит! Но честным быть с собой не помешает. ⠀

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Лилия АхремчикЛилия Ахремчик
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ОтношенияПсихология
Источник
Источник:Facebook Лилии Ахремчик
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Малахов, ти вважаєш жінок недолюдьми, а хуйло вважає українців недолюдьми, так чим ти відрізняєшся від хуйла?
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..в каждой семье заведено по разному,но считаю мытьё посуды делом вполне нормальным.для нормального мужика,понятно если он пришел заебаный с работы ,а жена дома и не работает (условно).то это одно.а в выходной день или в отпуске .помочь помыть посуду или пропылесосить .почистить плиту тоже ,во первых это не так легко ..да и если женщину уважаешь и любишь .то наоборот даже вызывает положительный настрой.
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Тарасова Татьяна
Тарасова Татьяна
Elonka Elonka, я согласна с вами. Не вызывают уважения мужчины, которые унижают женщину, считают её прислугой, лицемерно прикрываясь при этом красивыми словесами и "размахивая" Библией.
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Я не знаю, что означает русское слово мужчина. Если это физиологическая особь, то почему женского рода. Если сложное слово состоящее из мужа и чина, то муж, - понятно, защитник, а чин - чиновник. Но чинуша должен кому-то подчинятся и кто-то ходить у него в подчинении. Но у нас чиновник -защитник, как и любой чиновник, никакой ответственности в семье не несет. Поэтому это слово оскорбительно к мужскому полу. Мужик лучше.
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