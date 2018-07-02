Коли пара працює над стосунками, їй не завадить дізнатися про те, які види любові існують між партнерами.

Ми уже говорили про види поцілунків, обіймів, укусів і навіть ударів під час сексу, тож настав час звернутися до теми, яка теж, на думку творця давньоіндійського трактату про кохання "Камасутри", є досить важливою. Недарма ж на це відведено цілий розділ. Зокрема, у ньому знавці вчення про кохання стверджують, що існує чотири види любові: від звички, уяви, віри і від чуттєвого сприйняття, пише Олена Кузьмич для ТСН.

Розглянемо кожний з них детальніше.

Любов, що "виникає від слів", називається "звичайною". З погляду "Камасутри", вона навіть не відрізняється від звичайних побутових дій. Цікаво те, що на сторінках еротичного трактату "звичайною" справою вважається, наприклад, полювання та інші "стандартні" для давніх індійців справи.

Почуття, що зародилося від незвичайних дій — а у "Камасутрі" до таких відносять, зокрема, оральний секс — поцілунків і подальших фантазій про любовні втіхи, називається "уявним".

Любов, що була викликана іншою любов’ю, вважається знавцями мистецтва кохання такою, що пов’язана із вірою, зокрема, у власного партнера.

Водночас любов, пов’язана із чуттєвим сприйняттям, на думку автора "Камасутри", є очевидною і несе в собі найкращі любовні плоди. У давньому трактаті навіть йдеться про те, що їй підпорядковані всі інші види цього почуття.

"Поміркувавши, згідно з приписами, над цими видами любові у рекомендаціях, нехай кожен задовольняє те бажання, яке він відчуває", — читаємо на сторінках любовної книги.

Якщо вже мова зайшла про види любові, доречно буде згадати класифікацію, яку пропонує відомий німецький філософ Еріх Фромм у класичному творі "Мистецтво кохання".

Йдеться про братську любов, що заснована на відчутті єдності з іншими людьми. Тому таке почуття вважається любов’ю поміж рівними.

Наступний вид любові — материнська. Щоправда, у нашому випадку проявляється вона не лише з боку матері або батька до дитини, а заснована на бажанні опікуватися слабшим та безпораднішим партнером.

Наступний вид цього почуття — любов до себе. Зокрема, Фромм вважає таку любов необхідною основою для прояву почуттів до інших. Вчений переконаний в тому, що якщо людина не може любити себе, то не здатна кохати зовсім.

Ще один вид любові — любов до Бога. Саме її, а не любов від чуттєвого сприйняття, як в "Камасутрі", філософ називає основою всіх видів почуття.

І є щє еротична любов — глибоке відчуття двома дорослими людьми одне одного, які прагнуть повного злиття та єднання зі своїм обранцем. Цей вид любові також досить гармонійно співіснує з іншими.

Тепер, якщо ваш партнер запитає, як саме, на вашу думку, він вас любить, у вас є цілий перелік різноманітних відповідей.

Глибокої вам любові!