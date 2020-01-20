Какая внешность привлекает мужчин: ученые дали ответ

В университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, который визуально делает ягодицы больше.

Женщины с такой фигурой воспринимаются, как более здоровые. Кроме ягодиц, мужчинам нравятся большие глаза, пухлые губы и пресс, пишет Cosmopolitan.

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Большие глаза

Девушка с большими глазами вызывает в парнях желание защищать и оберегать, кроме того, выразительный, открытый взгляд делает девушку визуально моложе.

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Пухлые губы

По мнению ученых университета Техаса - мужчины не могут устоять перед пухлыми губами.

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Грудь

Часть парней любит маленькую и аккуратную грудь, а вторая половина сходит с ума от большой и пышной.

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Хорошо очерченный пресс

Есть мнение, что мужчинам нравится мягкий и округлый женский живот, но недавние исследования показывают, что хорошо очерченный и в меру подкачанный пресс заводит больше.

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