Какая внешность привлекает мужчин: ученые дали ответ

В университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, который визуально делает ягодицы больше.
Женщины с такой фигурой воспринимаются, как более здоровые. Кроме ягодиц, мужчинам нравятся большие глаза, пухлые губы и пресс, пишет Cosmopolitan.
pexels.com
Большие глаза
Девушка с большими глазами вызывает в парнях желание защищать и оберегать, кроме того, выразительный, открытый взгляд делает девушку визуально моложе.
pexels.com
Пухлые губы
По мнению ученых университета Техаса - мужчины не могут устоять перед пухлыми губами.
pexels.com
Грудь
Часть парней любит маленькую и аккуратную грудь, а вторая половина сходит с ума от большой и пышной.
pexels.com
Хорошо очерченный пресс
Есть мнение, что мужчинам нравится мягкий и округлый женский живот, но недавние исследования показывают, что хорошо очерченный и в меру подкачанный пресс заводит больше.
pexels.com
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