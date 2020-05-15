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16 мая • обновлено в 02:48
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/ Блоги - Психология

Лилия Ахремчик
Лилия Ахремчик
Тренер, психолог Все статьи автора

Как женщине после 50 устроить свою личную жизнь?

33.6т

Давайте начнем с опроса. Как вы думаете, реально ли женщине после 50 найти мужчину для долгосрочных отношений? Реально ли встретить любовь?

Я спрашиваю потому, что от ответа на этот вопрос зависит успех мероприятия. Если вы считаете, что нет, то не стоит и начинать. Под свои убеждения вы найдете доводы, почему нет. Если вы считаете, что шансы есть, то можем продолжать.

Будем честны, составить пару с годами труднее. И мы становимся фригиднее, нам трудно угодить, и мужчин не просто свободных меньше, их вообще становится меньше с возрастом. Поэтому нам придется пересмотреть свои взгляды, сделать ревизию.

  • Образ идеального для себя мужчины придется изменить. Например, если вы раньше смотрели только на тех, кто старше, теперь можно обратить взор и на мужчин помоложе. Если вы хотели мужчин с бизнесами, то сейчас можно заметить, что и хирург, и конструктор - это тоже вполне себе вариант, главное, какой человек.

  • Вам придется прекратить изображать из себя принцессу - "Танцуйте меня, танцуйте". Женщина в зрелом возрасте, которая строит невинную девушку, выглядит нелепо. Время быть принцессой прошло. Больше ни у кого и ни на что не надо спрашивать разрешения. Время стать королевой и брать то, что вы хотите. Меньше заморочек - больше действия: и фаворита к телу приблизить, и голову отрубить, если нужно.

  • Больше активности. Грустно, но факт - многие мужчины, как и женщины, с возрастом устают от жизни: им становится лень напрягаться и за ланью они больше не хотят охотиться, им достаточно на нее полюбоваться. А посему если понравился кто-то - заговариваем сами, в кафе можем подсесть за столик, можем написать первой, секс по своему желанию, а не оценивая, достаточно ли мужчина попрыгал для этого. Уверенность в себе украшает любую женщину.

  • Неуверенность должна остаться в прошлом. В 50 уже хорошо бы знать, кто ты, что ты и зачем, ну, и, что любишь, тоже.

- Где хочешь поужинать?

- Не знаю.

- Что тебе заказать?

- Ой, я в рестораны вообще не хожу.

- Что взять выпить?

- Да я не знаю. Может, шампанского.

Нет, такие диалоги уже неактуальны. "Знаю", "люблю", "мне вот это", "предпочитаю так" - в знании себя сила. Она и привлекает.

  • С созреванием тела выкристаллизовывается уникальность. Если молодость достаточно размыта, то зрелость индивидуальна. Лучше быть странной, чем быть никакой. Тут очень важно, что вы из себя представляете - многстраничный роман или короткую заметку в газете. Вас должно быть интересно изучать.

  • Придется расширить географию поисков, в буквальном смысле. Есть страны, где женщин меньше, чем мужчин, и шансы найти пару могут быть повыше. В помощь вам сайты знакомств и брачные агентства. И да, начинайте учить иностранный язык хотя бы для себя, мозг развивает.

  • Сбросьте груз прошлого. Тоска во взоре и в фигуре, обреченность и безнадежность способны только оттолкнуть, а не привлечь. Все любят разное: кто-то предпочитает худеньких, кто-то - полненьких, кому-то нравятся добрые и заботливые, кого-то штырит от безбашенных, но все любят жизнь и живых. Интерес к жизни, к себе, к мужчине, увлеченность чем-либо, физическая активность - вот что магнитит. Это и для самой себя полезно.

И да, знакомиться не стыдно, как и признаваться в том, что вам нужны отношения.

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Лилия Ахремчик Лилия Ахремчик
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Источник: Facebook Лилии Ахремчик
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