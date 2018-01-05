На протяжении всей жизни мы проживаем ряд кризисов. Каждый из них подвергает испытаниям наши взгляды, самооценку, мотивы, ценности. В середине пути мы можем проживать особенно яркий кризис, который все переживают по-своему. Для кого-то это новый трамплин, другие погружаются в туман и депрессию, кто-то разрушает и отрицает все, что было до. К вопросам "а что дальше?" или "а правильно ли я живу?" каждый приходит своей дорогой, но как пережить кризис среднего возраста и извлечь из него пользу?

Что такое кризис среднего возраста

Жизнь человека циклична. Каждый период ставит свои задачи. В подростковом возрасте — это познакомиться с собой, начать путь самоутверждения и отделения от родителей. Потом уход в самостоятельность, построение отдельной жизни. В 29-35 лет начинается так называемый "кризис вопросов". Человек поддает сомнению правильность пути, который выбрал, профессии, в целом жизненных ценностей. Начинается поиск новых смыслов для второй половины жизни, второй мощный виток поиска себя. В 35-43 года начинается "кризис безотлагательности" — приходит четкое понимание собственной смертности. Этот период принято называть "кризисом среднего возраста". Хотя все эти возрастные рамки достаточно условны, большинство людей проживают схожие ситуации. Их начинает беспокоить, правильно ли проходит жизнь, ведь она не бесконечна? Приносит ли счастье то, чем они занимаются? Исполнились ли мечты? Что они оставят после себя?

Этот возрастной кризис проявляется такими признаками:

подведение итогов пройденного пути, столкновение мечты и реальности;

страх своего возраста, приближающейся старости;

человек отказывается от достигнутого, даже если другие высоко оценивают его достижения;

поведение становится более эксцентричным и вызывающим, раскованным;

теряется интерес к ранее важным сферам жизни;

меняются ценности и приоритеты;

появляются трудности в уже устоявшихся отношениях;

человек испытывает жалость к себе, недостаток самоуважения, могут настичь депрессия и опустошенность;

появляется ощущение того, что жизнь несправедлива, загоняет в ловушку, требует непосильных жертв.

В США задались вопросом, насколько распространен кризис середины жизни. Оказалось, что только 23% опрошенных отмечали у себя его признаки. Большинство людей благополучно или относительно спокойно проживают эту часть жизни. Это связано с многими причинами, главная из которых — особенности личности.

Причины возникновения кризиса среднего возраста у мужчин

В возрасте 37-41 лет многие переживают нестабильные времена. Нельзя сказать, что до этого никаких проблем не было: раньше тоже случались взлеты и падения. Но в этот раз накладывается нечто глобальное — понимание, что половина пути уже пройдена. Кризис среднего возраста у мужчин подогревается несколькими причинами.

Здоровье. Самочувствие хромает, происходит спад жизненных сил. Обостряются хронические заболевания, могут проявляться первые признаки эректильной дисфункции. Даже если человек полностью здоров, проявляются естественные физические изменения — вестники приближающейся старости. Принять это непросто, особенно, если образ тела — то, как я выгляжу, — представляет огромную ценность.

Смена ролей. В этом возрасте происходит смена ролей. Подрастают дети, у кого-то уже появляются внуки. На работе все ходят за советом, приходится брать на себя больше ответственности. Некоторые к этому оказываются не готовы. Смена роли еще говорит о том, что формально молодость прошла, и это невозможно отрицать.

Погружение вглубь себя. Появляются вопросы к себе: как я прожил первую половину жизни? Делал ли я по-настоящему важные и правильные поступки? Куда они меня привели? Стал ли я счастливее? И эти вопросы не ограничиваются анализом своей успешности. Нередко состоятельные люди, вложившие всех себя в карьеру, в середине жизни чувствуют себя одинокими и уставшими, несмотря на успехи.

Особенности кризиса средних лет у мужчин

Кризис среднего возраста у мужчин чаще всего связан с переосмыслением социальных и профессиональных успехов: насколько удалась карьера и принесло ли это обещанное счастье? Особенно подвержены кризису те, кто вложил всю жизнь в карьеру, а счастья так и не обрел. Но это не единственная причина. Чаще всего кризис усугубляется, когда недовольство и напряжение накапливаются в разных сферах жизни.

Считается, что кризис 40 лет у мужчин может развиваться по трем сценариям.

Часть мужчин ощущают сильный спад. Часто это связано с тем, что работа оказалась не такой перспективной, как мечталось, или выбранный образ жизни привел в тупик. В таком случае нередки депрессии, подавленное состояние, из которого они тяжело выбираются или в некоторых случаях даже остаются в нем.Другой сценарий — это полная переоценка своего пути. Такие люди начинают жизнь с чистого листа. За таким решением следуют 8-10 лет перестройки собственной жизни.Тем не менее, не так страшен черт. Множество мужчин проходят этот период если не спокойно, то с явным подъемом. Появляется мотивация сделать последний рывок, что-то в корне изменить, дожить жизнь так, как всегда мечтал. Мужчины начинают активно развиваться в своей профессии, принимают на себя роль наставников и экспертов, снова засиживаются на работе допоздна. У них будто открывается второе дыхание.

Советы как побороть проблему

Кризис середины жизни не обязательно должен быть болезненным. Можно помочь себе пройти через этот период мягче.

Проанализируйте и примите свою жизнь такой, какая она есть

Новая страница начинается тогда, когда мы принимаем прошлое. Принять не значит насильно обрадоваться и продолжить в том же духе. Принять — значит признать. Есть, как есть. Но то, как будет, — мой выбор. Откажитесь от самообвинений, болезненного самокопания, постоянной жизни прошлым. Цените все успехи и ошибки, которые были, и с благодарностью двигайтесь дальше.

Определите свои ценности

Отнеситесь к кризису середины жизни как к возможности пересмотреть свои ценности. Они могут меняться из года в год и это нормально. С возрастом ощущение личностного роста и целеустремленности уменьшаются. Но набирают силу и ценность хороших отношений с другими людьми, умение ориентироваться в обстановке и проявлять свое мастерство. Подумайте, что по-настоящему важно лично для вас, и как это можно реализовать?

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Сбалансируйте жизнь

Баланс всех сфер жизни помогает чувствовать, что все под контролем. Уделяйте время семье, друзьям, работе, отдыху. Не пытайтесь выжать себя полностью, будьте чуткими к своему состоянию.

Позаботьтесь о здоровье

Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, не оттягивайте визит к врачу. Перепады настроения, подавленность или раздражительность могут быть связаны с уменьшением уровня тестостерона. В таком случае обратитесь к андрологу.

Старайтесь вести здоровый и активный образ жизни, сократите количество алкоголя и вредной пищи, добавьте разумные физические нагрузки.

Укрепляйте отношения

Переживать радости и горести легче с теми, кто нам дорог. Контакт с другими людьми делает нас более стрессоустойчивыми. Говорите с близкими, слушайте их, просите о помощи и помогайте сами. Действительно участвуйте в жизни важных для вас людей.

Ставьте новые цели, создавайте новые смыслы

Постановка новых целей поможет перевести фокус внимания. Вместо того, чтобы думать о том, как могло бы быть, сконцентрируйтесь на том, что вы можете сделать, чтобы стать счастливее. Откажитесь от иллюзий, поставьте реальную цель и двигайтесь ей навстречу.

Занимайтесь тем, что любите

В этом периоде важно чувствовать свое мастерство и получать удовольствие от дел. Парадоксально, но чем меньше активности, тем меньше у нас сил. Пассивность может приводить к упадку настроения и даже к депрессии. Займитесь тем, что любите делать. Встречайтесь с друзьями, найдите хобби, зажгите себя.

Продолжайте развиваться

Будьте любопытны, открыты жизни. Продолжайте развиваться во всех важных областях. Мир не стоит на месте, и вам останавливаться не стоит. Запишитесь на курсы, посетите семинар. Забудьте о предрассудках "я слишком стар для этого", "быть новичком — удел молодых". Мы молоды настолько, насколько сами себе это позволяем.

Основные причины возникновения кризиса среднего возраста у женщин

Кризис среднего возраста у женщин тоже бывает. Часто наступает раньше, чем у мужчин, в 30-40 лет. Основные причины:

Изменения во внешности. Если до 30 лет внешность не требовала особенного ухода, то после 30 в этом появляется необходимость. Некоторые женщины начинают преуменьшать свой возраст или попросту его скрывать. Особенно уязвимы к этому возрастному кризису женщины, которые очень хотят замуж, родить ребенка, но еще не нашли спутника жизни. От них часто можно услышать фразу "часики тикают". Естественные возрастные изменения ощущаются как большая угроза личной жизни.

Гормональный фон и здоровье . Тело требует особенного ухода, чаще появляется необходимость показаться врачу. Энергии уже не так много, как раньше.

Статус, отношения, приоритеты. Как и мужчины, женщины пересматривают свой путь: туда ли они идут, тем ли занимаются, тот ли выбрали темп, правильны ли приоритеты? Иногда накладывается декрет или последекретный период, когда нужно заново приступать к работе, восстанавливаться в профессии. Мучает неуверенность в себе, страх не справиться, не успеть за более молодыми коллегами. Однажды женщина может проснуться и понять, что всю себя отдавала семье, детям, но так и не реализовала свой творческий или профессиональный потенциал, и это ее угнетает. Кажется, что лучшие годы потеряны, и уже не успеть. Или наоборот, отдав себя работе, она резко чувствует одиночество. Замужние же могут разочароваться в своем муже, который тоже не молодеет и может переживать свой кризис. Отношения становятся более механическими, холодными, отстраненными.

Особенности кризиса 30-40 лет у женщин

Две трети женщин меняют что-то в середине жизни, особенно в возрасте 37-43 лет. Многие в этот период хотят родить ребенка или резко изменить род деятельности. Некоторые делают пластические операции, скрывают свой возраст или другими способами отрицают естественное течение времени. В 45-55 лет приходит менопауза. Для большинства женщин этот период — первое реальное столкновение с наступающей старостью. Меняется гормональный фон, это влияет на настроение и самочувствие. Многие женщины переживают в этот период тяжелые чувства, депрессию, раздражительность, беспокойство.

Конечно, не все женщины подвержены кризису и не все переживают его остро. Если есть безусловное принятие себя, вера в свои силы, поддержка и любовь близких, баланс в жизни, увлечения и навыки заботы о себе, этот период проходит мягко.

Простые советы как справиться с кризисом

Позаботьтесь о здоровье

Если вы испытываете перепады настроения, которые вам не свойственные, обратитесь к гинекологу-эндокринологу. Врач назначит курс лечения, и это облегчит ваше состояние. Не затягивайте с обследованием, если вас беспокоит что-то еще. Тело требует заботы и внимания, и это нормально.

Цените и слушайте себя

Не стремитесь быть идеальной — цените себя без условий. Часто женщина ощущает себя ценной только когда служит другим: мужу, детям, внукам. И когда дети вырастают и перестают остро нуждаться в ней, появляется чувство ненужности и пустоты. Вы ценны сами по себе, без всяких условий! И заслуживаете счастья, спокойствия и заботы со стороны своих близких. Прислушивайтесь к своему настроению и состоянию, учитесь чуткости по отношению к себе.

Найдите хобби

Вы половину жизни отдали семье или работе, все силы инвестировали в то, как "надо". Подумайте теперь о том, чем бы вам хотелось заняться, если дети подросли и в профессии вы уверенно стоите на ногах? Займитесь танцами или рисованием, йогой или катанием на коньках. Найдите то, от чего вы бы получали удовольствие.

"Я" ≠ "моя внешность"

Не отождествляйте себя только с внешностью. Она важна, но это далеко не все. Вы — нечто большее, чем просто тело, кожа, лицо, цвет волос. Заботьтесь о себе, но не превращайте это в культ. Чем больше вы зациклены на внешности, тем дальше вы от принятия реальности. И тем больше дисбаланс в других сферах. Женщина красива в любом возрасте, если она счастлива.

Укрепляйте отношения

Эта рекомендация универсальна. Будьте с теми, кто дорог вам. Создавайте традиции, которые укрепят ваши отношения с другими людьми.

Соблюдайте баланс, выделяйте время только для себя

Сбалансируйте все сферы своей жизни и добавьте важную нишу — время только для себя. Устраивайте свидания с самой собой — в кафе, СПА, в парке и на катке. Делайте себе подарки, радуйте себя, проявляйте заботу. Если вы всю жизнь посвящали себя близким, подумайте о том, какие радости могут быть только вашими и только для вас.

Развивайте стрессоустойчивость и позитивный взгляд на мир

Обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Часто кризис наслаивается на эмоциональное выгорание. Если вы замечаете, что выгорели, помогите себе восстановиться. Развивайте общую стрессоустойчивость. И постарайтесь не попадать в ловушку пессимистичного мышления.

Лучше относиться к процессам в середине жизни как к "коррекции", а не как к "кризису". Помните, что все относительно. Пик эффективности футболиста в 25 лет, а музыканта — в 50-60 лет. Вы прошли какую-то часть своего пути, стали мудрее и опытнее. Если вы чувствуете, что находитесь в кризисе, пусть это будет подарком — возможностью понять, что не так, дать оценку пройденному пути и изменить жизнь к лучшему.