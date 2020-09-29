Гороскоп по картам Таро на 29 сентября для всех знаков зодиака: кому грозят неудачи

Гороскоп на 29 сентября по картам Таро рассказывает, какие перемены могут произойти в жизни всех знаков Зодиака.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка рассказала, каким будет этот вторник и что стоит делать, чтобы день закончился максимально удачно. Читайте эксклюзивный прогноз по картам Таро на OBOZREVATEL.

Овен

Сейчас вы чувствуете себя победителем – вы впереди всех, может, выступаете где-то перед людьми. И все видят, как же вы замечательны, отмечают ваш ум, чуткость и хорошие организационные качества. Словом, сегодня у вас – день публичности и славы.

Телец

Вас будут пытаться ввести в заблуждение и сбить с толку льстивыми словами и пустыми обещаниями. Но у вас хватит смекалки отделить зерна от плевел. Чтобы прояснить ситуацию, ставьте конкретные вопросы и спрашивайте о реальных сроках.

Близнецы

Первая половина дня была очень активной – вам нужно было срочно куда-то бежать и что-то быстро решать. А после обеда можете уже прийти в себя, расслабиться и позволить себе спокойное течение жизни и привычный график работы.

Рак

Может немного надоесть все то, чем вы сейчас занимаетесь, жизнь покажется пресной и неинтересной. И возможно, именно сегодня вы задумаетесь над тем, что нужно уже разнообразить эту рутину чем-то более интересным и ярким.

Лев

Работы сейчас будет – выше крыши. К счастью, у вас есть на кого положиться, и с кем разделить эту нагрузку и ответственность за результаты. Словом, рассчитывайте на поддержку коллектива, тем более, что вам сейчас лучше подавать идеи и распределять обязанности.

Дева

День благоприятен для различных передвижений – путешествий, длительных прогулок или для переездов. Ну в крайнем случае, если не удается сегодня никуда отправиться, хотя бы помечтайте и подробно распланируйте будущие путешествия.

Весы

Счастливый, хотя и обычный день. Но вы радуетесь, что можете заниматься любимыми делами, рядом – родные и близкие, с которыми у вас полное взаимопонимание и взаимная поддержка. Кстати, можете получить сегодня какую-то финансовую помощь.

Скорпион

К вам в голову приходит мысль, что вы засиделись на одном месте и нужно куда-то идти. Другим может показаться, что это путь в пустоту, но на самом деле это верное решение, поскольку у вас есть все шансы оказаться в гораздо лучшем положении, чем сегодня.

Стрелец

Сейчас вы счастливчик! Сегодня покажется, что весь мир вращается вокруг вас, и вообще создан для того, чтобы вам было хорошо. И деньги к вам сегодня приходят, и личная жизнь налаживается, и вы получаете необходимые поддержку, одобрение и новые возможности.

Козерог

День обещает быть бурным, и эмоциональным, вам придется быть откровенными, объяснять свои мысли, отстаивать свои намерения, соревноваться в красноречии. Кому-то может не понравиться ваша активность, но вы достойно отвечаете на все насмешки и упреки.

Водолей

Вам сейчас нужно найти время и место для того, чтобы спокойно все взвесить и наконец понять, что вы действительно хотите и куда вам уходить. Принять верное решение вам помогут тишина и уединение, ну хотя бы на два-три часа.

Рыбы

Ваше сердце переполнено любовью, и это очень радует, но могут быть сложности с деньгами – их банально не хватает для тех проектов, что вы задумали. Поэтому сегодня лучше не разрываться между личной жизнью и делами, а выбрать что-то одно.

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