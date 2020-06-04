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4 июня • обновлено в 03:17
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Где вас поджидает счастье? Психологический тест с коровой

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Простой тест, с элементами гадания поможет заглянуть в будущее и даст наставление для счастливой жизни.

Для того, чтобы узнать предсказание – необходимо выбрать одну из коров, которая понравилась больше всего, пишет SM.News.

Где вас поджидает счастье? Психологический тест с коровой

Вариант 1

Где вас поджидает счастье? Психологический тест с коровой

Счастье для вас находится в себе самом. Вам нужно принять себя и честно признать свои ошибки, и после этого уже действовать согласно ситуациям. Вы слишком часто оправдываете свои неудачи выдуманными обстоятельствами и всячески стараетесь отрицать ошибки. Помните, что счастье складывается из мелочей.

Вариант 2

Где вас поджидает счастье? Психологический тест с коровой

Вам судьба часто преподносит подарки и намекает на то, что пора изменить свою жизнь. Вы похожи на человека, загнанного в угол. Не бойтесь выйти из зоны комфорта и постарайтесь сделать вашу жизнь более интересной и комфортной. Вы тормозите все жизненные этапы. Ваше счастье ждёт вас уже давно и манит к себе: найдите силы и смелости рискнуть и бросить все, что вам давало чувство стабильности.

Вариант 3

Где вас поджидает счастье? Психологический тест с коровой

Счастье до вас не может никак пробраться сквозь хаос ваших мыслей и действий. Вам рекомендовано остановиться и навести порядок у себя внутри. Желательно, чтобы вы вели четкий план действий на каждый день. Тогда успех будет вам сопутствовать гораздо чаще. Еще вам следует выбирать один путь и идти по нему: на перекрестке вы будете лишь топтаться на месте.

Ранее OBOZREVATEL публиковал горячительный тест, чтобы узнать, с каким алкогольным напитком вы ассоциируетесь у окружающих.

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Автор
Мария Дидык
Тег
тесты
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