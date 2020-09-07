Фотограф показал оптическую иллюзию с превращением черно-белого фото в цветное

Благодаря оптической иллюзии можно увидеть цвета на черно-белом фото. Фото: Pixabay

Ученый, писатель и фотограф Эндрю Стил раскрыл секрет своей любимой оптической иллюзии, благодаря которой можно увидеть цвета на черно-белом фото.

Так, сначала он демонстрирует черно-белое фото сельской местности, на котором изображены дома и зелень. Затем Стил помещает в центр снимка черную точку.

Далее добавляет оранжевый, фиолетовый и голубые цвета, а также меняет настройки насыщенности. После этого предлагает сконцентрировать внимание на черной точке в течение 10 секунд.

Когда фотограф вновь показывает исходный вариант снимка, пейзаж уже кажется цветным. При этом иллюзия пропадает, если моргнуть или просто перестать смотреть на фото.

По словам ученого, оптический обман получается за счет хроматической адаптации глаз. Головной мозг подстраивается под условия освещения, сохраняя обычный цвет предметов. Поэтому даже белый лист бумаги остается белым при холодном или теплом освещении.

Полную версию видео фотографа смотрите ниже.

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