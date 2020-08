Движутся или нет? Оптическая иллюзия с двумя кубиками сбила сеть с толку

Оптическая иллюзия с двумя кубиками, которые кажутся движущимися, привлекла внимание пользователей соцсети Twitter, включая главу компании SpaceX Илона Маска.

Пост с иллюзией в формате GIF опубликовал пользователь Стив Стюарт-Уильямс, пишет Hindustan Times.

С первого взгляда может показаться, что два кубика на мерцающем фоне движутся в противоположных направлениях. Однако в действительности это не так, – фигуры остаются неподвижными.

One of the most powerful motion illusions I've seen: The cubes appear to be rotating in opposite directions – but they're not actually moving at all… 😮



Credit: @jagarikin pic.twitter.com/RgUFskZbZU