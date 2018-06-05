И снова здравствуйте, мои любимые читательницы!

Хочу выразить всем вам, кто меня читает – огромную благодарность за вдохновение, которое открывает во мне многие идеи, чтобы поделиться с вами интересными мыслями на актуальные темы.

Сегодня раскрою очень важную тему для вас, поскольку от того, КАК, КАКИЕ, КОГДА, ЗА ЧТО, и ЗАЧЕМ Вы говорите комплименты мужчине, или НЕ говорите, тоже зависит, насколько удачно будут строиться и развиваться ваши отношения с ним.

Кстати, сразу сейчас переходите к практике! Наверняка вы хотите, чтобы у меня было еще больше сил, новых идей, новых публикаций, и новых интересных мыслей для вас, сделайте мне сейчас комплимент - поделитесь этой публикацией. Вам это сделать легко, и мне будет приятно. Важно друг с другом добром делиться, правда?

Итак, поехали.

Начну с того, что же такое комплимент, на мой взгляд.

Комплимент – это благая форма выражения и подчеркивания достоинств мужчины в тех или иных контекстах.

Плюс для женщин.

Фокусируя свое внимание на достоинствах мужчины, и выражая ему это, женщина делает его еще богаче, а значит, еще богаче и себя.

Ваши ПРАВИЛЬНЫЕ комплименты, нас стимулируют желать и достигать большего, чтобы расти духовно, умственно, возбуждаться финансово для вас, и в постели тоже.

Минус для женщин.

НЕ фокусируя свое внимание на достоинствах мужчины, и не выражая ему это, Женщина делает его еще беднее, а значит, еще беднее и себя.

Очень важная деталь: Комплимент важно говорить, искренне!

Если искренне не получается, и нет доверия к мужчинам, значит, есть травмы родительских и личных отношений (предательство или разрыв). Такие девочки ко мне записываются на комплексные индивидуальные занятия и психологические консультации, где мы решаем многие задачи.

Разделю комплименты по разным уровням восприятия, и приведу некоторые примеры. Примеры вы можете и свои моделировать, я покажу – шаблон.

Комплимент, направленный на выделение достоинств мужского СВОЕОБРАЗИЯ (СУЩНОСТИ):

Пример: "Я уверенна, что такой УМНЫЙ мужчина, как ты, найдет наилучший способ, чтобы решить эту задачу сегодня".

В этой фразе косвенно выражена и вера в мужчину, что является мега ценным для каждого мужчины.

Пример: "ЛЮБИМЫЙ! С ТОБОЙ, всегда испытываю ощущение, что я в БЕЗОПАСНОсти".

В этой фразе два комплимента. Первый – ТЫ ЛЮБИМЫЙ, как прямой комплимент. Второй – ТЫ СИЛЬНЫЙ, ТЫ НАДЕЖНЫЙ, как косвенный комплимент.

Комплимент, направленный на выделение достоинства мужских УБЕЖДЕНИЙ, ЦЕННОСТЕЙ:

Пример комплимента его убеждению: "Я поддерживаю твою мыслью, что ВЕРНОСТЬ – ВОТ, ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЗРЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА".

Кроме того, в этой фразе косвенно выражена и поддержка мужчины, и СОпричастность (единство) с ним на уровне чувств.

Пример комплимента его ценности: "Знаешь, дорогой! Чем больше ты ЛЮБИШЬ ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ ЗАБОТУ ко мне, тем сильнее и по-новому – каждый день, я продолжаю влюбляться в тебя".

Эта фраза, достаточно объёмная на прямые и косвенные комплименты, и в том числе, в ней есть комплимент – намек. Любить заботиться о Женщине, это врожденная ценность каждого мужчины, но не каждый ее раскрыл. На первый взгляд, я взял для примера не совсем обычную ценность, но на второй взгляд, "запаковав" ее, где в ней масса приятных эффектов, как для мужчины, так и для женщины.

Во-первых, комплимент – ДОРОГОЙ, проявляет ценность, и дает ощутить свою важность (значимость) мужчине.

Во-вторых, Женщина показывает свою ЗАМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, заметить в мужчине его ценность – ЛЮБОВЬ ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ.

В-третьих, Женщина выражает в такой способ благодарность мужчине за ЗАБОТУ, что сильнее и по-новому каждый день продолжает влюбляться в него, что только усиливает состояние взаимной любви.

В-четвертых, намек, заключается в том, что данную фразу я построил из двух поведенческих позитивных реакций, которые можно противопоставить. То есть, заботься обо мне и далее, продолжай (не останавливайся), и влюбленность в тебя у меня будет еще больше и сильнее.

Комплимент, направленный на выделение достоинства мужских СПОСОБНОСТЕЙ:

Пример: Я восхищена тем, как ты МУДРО И ЛЕГКО УМЕЕШЬ РАЗРЕШАТЬ конфликтные ситуации.

Пример: Лишь только СМЕЛЫЙ мужчина, СПОСОБЕН ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИТЬ К ДЕЛУ, как это делаешь ты.

Комплимент, направленный на выделение достоинства мужского ПОВЕДЕНИЯ:

Пример: Ты ЦЕЛУЕШЬСЯ НЕЗАБЫВАЕМО, и я хочу снова.

Пример: Ты очень ВКУСНО ГОТОВИШЬ.

Комплимент, направленный на выделение достоинства мужского ОКРУЖЕНИЯ:

Пример: У тебя ПРЕКРАСНЫЕ РОДИТЕЛИ.

Пример: Я вижу, что у тебя ШИКАРНЫЙ ПИДЖАК, и такую – эксклюзивную вещь, не увидишь на каждом в городе.

Вам понравилась публикация? Ну, вы помните, какой с вас комплимент для меня. Не сомневаюсь, что сейчас благодарные девушки не подведут, и легко поддержат меня.

А какие Вы делаете комплименты Мужчинам?