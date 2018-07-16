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Юлия Падун
Юлия Падун
ПсихологВсе статьи автора

Что проще: жениться или купить девушке Mini Countryman?

1.7т

Не про машину пост.

Реальная история.

Подобных историй со мной приключается множество везде и всюду: в очередях, в поездах, в самолётах и аэропортах, в кафешках, в бассейне и на беговой дорожке, в других самых неожиданных местах.

Вот как-то люди чувствуют мою профессию и в какой-то момент не знакомых людей в общении со мной буквально прорывает на откровенность. Уже перестала удивляться.

Припарковалась в центре вечером по делам.

Возвращаюсь к своей машинке и вижу: рядом с моей припарковано реально редкое, шикарное и дорогое авто - произведение автомобильного искусства. Дверь водительская приоткрыта. Марку умолчу, так как таких в Киеве единицы ну или с десяток.

Рядом с авто стоит красивый парень (вижу его сбоку) чуть старше моего сына, лет 28-ми или около того. Рост под 2 метра, прекрасно сложен, одет очень и очень со вкусом.

И парень не просто стоит, а фоткает мою машинку на свой телефон с разных ракурсов. Фоткает, увлёкся, меня не видит.

Подхожу, открываю машинку, фары мигают. Парень оборачивается и сперва по-детски смущается, что его застукали. Потом выдыхает шумно и просто смотрит на меня грустными глазами 45-ти летнего мужчины.

На секунду я теряю дар речи от диссонанса: молодой красивый парень с тяжёлым усталым взглядом грустных глаз 45-ти летнего мужчины.

Я: - Добрый день! Я Вам не буду мешать, фоткайте на здоровье, если нравится, у меня есть минут пять.

Парень: - Добрый. Машина у Вас что надо. Моя девушка такую же хочет: красную с белой крышей и британскими флагами. В такой комплектации в салоне в живую нет. Я тут Вашу увидел, решил пофоткать, показать ей.

Я: - Прекрасный вкус у Вашей девушки, раз ей Mini нравится.

Парень, бурно жестикулируя:

- А я не знаю, что ей нравится. Ей всё не нравится. Что бы я ни сказал, ни сделал, - всё ей не так. Я для неё недостаточно хорош, понимаете?

Я: - Понимаю...

Парень, уже и не сдерживается:

- Она замуж периодически хочет. А я не готов, понимаете?! Я 5 лет с ней живу, как заложник. Ну, не готов я жениться пока и всю жизнь так прожить.

- Она ультиматумы мне время от времени ставит. Новые условия вот озвучила на днях: или мы женимся, или ты покупаешь мне Mini Countryman красный с белой крышей и британскими флагами, и тогда я ещё на год даю тебе отсрочку! И таких ультиматумов с отсрочками была масса!

Я, спокойно киваю:

- Да... тяжело 5 лет быть заложником...

Парень:

- И вот я думаю: что для меня будет проще: жениться или машину новую купить? Пока склоняюсь к машине...

Я: - Вы видите только два варианта: жениться или новая машина? Позвольте предложить Вам третий: попрощайтесь с девушкой. Пусть найдёт себе кого-то другого претендента на роль заложника. Вам расстаться с ней будет проще, дешевле и с пользой для психики и здоровья!

Новости
Тяжело тебе одной, без мужика?

Парень с неподдельным удивлением:

- Серьёзно, Вы так думаете? ...

Пауза... И, будто спохватившись, продолжает, снова бурно жестикулируя:

- Но она мне говорит, что кроме неё меня по-настоящему никто в жизни не полюбит с моими то тараканами. Что меня с моим характером мало кто вытерпит. Что мне над собой работать и работать ещё надо, что только благодаря ей я стал тем, кто я есть, понимаете?

Я: - Понимаю. Но и Вы поймите пожалуйста - никакие Ваши тараканы не дают ей право Вами манипулировать и выдвигать требования и ультиматумы. Вы, как любой другой человек со всеми Вашими тараканами, достойны того, что бы Вас любили просто так. Любили не за машину или что-то другое, а за то, какой Вы есть уже сейчас. Любили без требований и условий, без попыток переделать и уж тем более без ультиматумов: женись или купи машину.

Парень в растерянности:

- Ну да... Это нормально, наверное... Любить просто так... А Вы - психолог? Я сразу почувствовал, что Вы психолог, ведь да?

Я: - Ага, есть такое, психолог.

Парень: - А можно к Вам на приём, ещё поговорить?

Я: - Можно конечно, записывайтесь, поговорим.

- Спасибо, я запишусь.

Обменялись контактами и попрощались. Не знаю, запишется ли парень на приём, или, взвесив все за и против, решит, что дешевле таки купить машину...

Эмоциональная созависимость - диагноз. В случае созависимости человек утрачивает способность думать, решать и действовать по собственному выбору.

У такого человека нарушения наблюдаются во всех сегментах личности: эмоции, разум, тело, социум, воля, дух. Появляется ощущение своей полной неспособности что-либо изменить.

Можно выздороветь, но самостоятельно без профессиональной помощи - это вряд ли.

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Юлия ПадунЮлия Падун
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Украина
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Источник:Facebook Юлии Падун
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Василенко Григорій
Василенко Григорій
Ммм, всегда интересовал вопрос, как психолог определяет степень своей нормальности? Ну и по факту почему профессиональные тесты не учитывают степень не профессиональности психолога? Ну то есть тест составленный психологом- это его диагноз. В данном случае эта статья ваш диагноз как психолога и личности. Продолжим диалог?
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Прохоренко Анатолий
Прохоренко Анатолий
Василенко Григорій, психиатра от пациента отличает только одежда: на одном халат, на другом рубаха с длинными рукавами.
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Padun Yuliya
Padun Yuliya
Василенко Григорій, Вы хотите, что бы я здесь сейчас продемонстрировала Вам «степень своей нормальности»? В данном случае это - описание реальной ситуации. Про что можно «продолжить диалог», если Вы каким-то одному Вам известным способом по статье уже определили мой «диагноз, как психолога и личности»? Вопрос риторический, можно не отвечать. При всём уважении, не вижу смысла продолжать. 😊
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