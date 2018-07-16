Не про машину пост.
Реальная история.
Подобных историй со мной приключается множество везде и всюду: в очередях, в поездах, в самолётах и аэропортах, в кафешках, в бассейне и на беговой дорожке, в других самых неожиданных местах.
Вот как-то люди чувствуют мою профессию и в какой-то момент не знакомых людей в общении со мной буквально прорывает на откровенность. Уже перестала удивляться.
Припарковалась в центре вечером по делам.
Возвращаюсь к своей машинке и вижу: рядом с моей припарковано реально редкое, шикарное и дорогое авто - произведение автомобильного искусства. Дверь водительская приоткрыта. Марку умолчу, так как таких в Киеве единицы ну или с десяток.
Рядом с авто стоит красивый парень (вижу его сбоку) чуть старше моего сына, лет 28-ми или около того. Рост под 2 метра, прекрасно сложен, одет очень и очень со вкусом.
И парень не просто стоит, а фоткает мою машинку на свой телефон с разных ракурсов. Фоткает, увлёкся, меня не видит.
Подхожу, открываю машинку, фары мигают. Парень оборачивается и сперва по-детски смущается, что его застукали. Потом выдыхает шумно и просто смотрит на меня грустными глазами 45-ти летнего мужчины.
На секунду я теряю дар речи от диссонанса: молодой красивый парень с тяжёлым усталым взглядом грустных глаз 45-ти летнего мужчины.
Я: - Добрый день! Я Вам не буду мешать, фоткайте на здоровье, если нравится, у меня есть минут пять.
Парень: - Добрый. Машина у Вас что надо. Моя девушка такую же хочет: красную с белой крышей и британскими флагами. В такой комплектации в салоне в живую нет. Я тут Вашу увидел, решил пофоткать, показать ей.
Я: - Прекрасный вкус у Вашей девушки, раз ей Mini нравится.
Парень, бурно жестикулируя:
- А я не знаю, что ей нравится. Ей всё не нравится. Что бы я ни сказал, ни сделал, - всё ей не так. Я для неё недостаточно хорош, понимаете?
Я: - Понимаю...
Парень, уже и не сдерживается:
- Она замуж периодически хочет. А я не готов, понимаете?! Я 5 лет с ней живу, как заложник. Ну, не готов я жениться пока и всю жизнь так прожить.
- Она ультиматумы мне время от времени ставит. Новые условия вот озвучила на днях: или мы женимся, или ты покупаешь мне Mini Countryman красный с белой крышей и британскими флагами, и тогда я ещё на год даю тебе отсрочку! И таких ультиматумов с отсрочками была масса!
Я, спокойно киваю:
- Да... тяжело 5 лет быть заложником...
Парень:
- И вот я думаю: что для меня будет проще: жениться или машину новую купить? Пока склоняюсь к машине...
Я: - Вы видите только два варианта: жениться или новая машина? Позвольте предложить Вам третий: попрощайтесь с девушкой. Пусть найдёт себе кого-то другого претендента на роль заложника. Вам расстаться с ней будет проще, дешевле и с пользой для психики и здоровья!
Парень с неподдельным удивлением:
- Серьёзно, Вы так думаете? ...
Пауза... И, будто спохватившись, продолжает, снова бурно жестикулируя:
- Но она мне говорит, что кроме неё меня по-настоящему никто в жизни не полюбит с моими то тараканами. Что меня с моим характером мало кто вытерпит. Что мне над собой работать и работать ещё надо, что только благодаря ей я стал тем, кто я есть, понимаете?
Я: - Понимаю. Но и Вы поймите пожалуйста - никакие Ваши тараканы не дают ей право Вами манипулировать и выдвигать требования и ультиматумы. Вы, как любой другой человек со всеми Вашими тараканами, достойны того, что бы Вас любили просто так. Любили не за машину или что-то другое, а за то, какой Вы есть уже сейчас. Любили без требований и условий, без попыток переделать и уж тем более без ультиматумов: женись или купи машину.
Парень в растерянности:
- Ну да... Это нормально, наверное... Любить просто так... А Вы - психолог? Я сразу почувствовал, что Вы психолог, ведь да?
Я: - Ага, есть такое, психолог.
Парень: - А можно к Вам на приём, ещё поговорить?
Я: - Можно конечно, записывайтесь, поговорим.
- Спасибо, я запишусь.
Обменялись контактами и попрощались. Не знаю, запишется ли парень на приём, или, взвесив все за и против, решит, что дешевле таки купить машину...
Эмоциональная созависимость - диагноз. В случае созависимости человек утрачивает способность думать, решать и действовать по собственному выбору.
У такого человека нарушения наблюдаются во всех сегментах личности: эмоции, разум, тело, социум, воля, дух. Появляется ощущение своей полной неспособности что-либо изменить.
Можно выздороветь, но самостоятельно без профессиональной помощи - это вряд ли.
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