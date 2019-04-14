82 года вместе: пара из США раскрыла секрет счастливого брака

Пара из Южной Каролины (США) — 103-летний Дэниел и 100-летняя Уилли Уильямс — познакомились еще в 1935-м, поженились через два года и с тех самых пор вместе.
В честь 82-й годовщины брака, влюбленные устроли торжество и решили рассказать о том, как им удается быть вместе на протяжении столь длительного времени и не ссориться. Об этом сообщает Daily Mail.
Дэниел и Уилли Уильямс
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"Нет никакого секрета. Нужно просто быть добрыми друг к другу. Мы не спорим и не ссоримся, а если возникает какой-то конфликт, то мы просто обсуждаем его и всё решаем", — поделилась пара.
Дэниел и Уилли Уильямс с родственниками
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Супруги рассказали, что за свою жизнь они видели многое. Им пришлось стать свидетелями войн, Великой депрессии и даже борьбы за права темнокожих. Дэниел и Уилли заметили, что хоть и было тяжело, им на пути всегда попадались хорошие люди.
Дэниел и Уилли Уильямс с родственниками
wcos.tv
Даже сейчас пара предпочитает проводить время вместе — смотреть старые сериалы или решать кроссворды.
Внучка супругов — Биджей Уильямс-Грин
wcos.tv
Внучка супругов — Биджей Уильямс-Грин — говорит, что бабушка с дедушкой стали для неё идеальным примером того, как надо вести себя в отношениях, чтобы быть счастливым.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 49-летняя актриса разрушила брак самого богатого человека в мире.
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