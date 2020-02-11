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11 февраля • обновлено в 09:23
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Принц Гарри начал стремительно лысеть после свадьбы с Маркл: как он выглядел раньше. Фото

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Принц Гарри начал стремительно терять волосы. Из-за этого ему даже пришлось обратиться в специализированную трихологическую клинику.

Как сообщает The Sun, проблема с выпадением волос усугубилась после свадьбы с Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Новости
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Так, как пишет издание, после перемен в личной жизни залысина 35-летнего Гарри увеличилась в два раза, поэтому принцу пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

По словам эксперта, после обращения в клинику, волос на голове Гарри стало немного больше. Впрочем на свежих фотографиях принца все равно заметны залысины.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как раньше выглядела шевелюра принца Гарри.

Принц Гарри в 2012 году

Принц Гарри в 2012 году

Getty

Принц Гарри в 2012 году

Принц Гарри в 2012 году

Getty

Принц Гарри в 2014 году

Принц Гарри в 2014 году

Getty

Принц Гарри в 2015 году

Принц Гарри в 2015 году

Getty

Примечательно, что еще несколько лет назад, в 2017 году, у принца Гарри с трудом можно было рассмотреть залысину.

Принц Гарри в 2017 году

Принц Гарри в 2017 году

Getty

Принц Гарри в 2017 году

Принц Гарри в 2017 году

Getty

Однако уже в 2018 году, судя по фото, волос у принца стало намного меньше.

Принц Гарри в 2018 году

Принц Гарри в 2018 году

Getty

Принц Гарри в 2018 году

Принц Гарри в 2018 году

Getty

Принц Гарри в 2019 году

Принц Гарри в 2019 году

Getty

Принц Гарри в 2019 году

Принц Гарри в 2019 году

Getty

Принц Гарри в 2019 году

Принц Гарри в 2019 году

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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