Принц Гарри начал стремительно лысеть после свадьбы с Маркл: как он выглядел раньше. Фото

Принц Гарри начал стремительно терять волосы. Из-за этого ему даже пришлось обратиться в специализированную трихологическую клинику.

Как сообщает The Sun, проблема с выпадением волос усугубилась после свадьбы с Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Так, как пишет издание, после перемен в личной жизни залысина 35-летнего Гарри увеличилась в два раза, поэтому принцу пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

По словам эксперта, после обращения в клинику, волос на голове Гарри стало немного больше. Впрочем на свежих фотографиях принца все равно заметны залысины.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как раньше выглядела шевелюра принца Гарри.

Принц Гарри в 2012 году Getty

Принц Гарри в 2012 году Getty

Принц Гарри в 2014 году Getty

Принц Гарри в 2015 году Getty

Примечательно, что еще несколько лет назад, в 2017 году, у принца Гарри с трудом можно было рассмотреть залысину.

Принц Гарри в 2017 году Getty

Принц Гарри в 2017 году Getty

Однако уже в 2018 году, судя по фото, волос у принца стало намного меньше.

Принц Гарри в 2018 году Getty

Принц Гарри в 2018 году Getty

Принц Гарри в 2019 году Getty

Принц Гарри в 2019 году Getty

Принц Гарри в 2019 году Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение Герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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