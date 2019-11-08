Приметы и праздники 9 ноября: что нельзя делать

9 ноября в Украине и мире отмечают сразу несколько государственных и интернациональных праздников, а именно: День украинской письменности и языка и Международный день против фашизма и антисемитизма.

Праздники 9 ноября

День украинской письменности и языка

Государственный праздник, который был учрежден в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы. Праздник был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Читайте больше о нем в нашем отдельном материале.

Международный день против фашизма и антисемитизма

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии начался массовый еврейский погром, который вошел в историю как "Хрустальная ночь", , или "Ночь разбитых витрин".

Ежегодно в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма во многих странах проходят тематические мероприятия — выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности антисемитской, почве.

День памяти преподобного Нестора Летописца

Преподобный Нестор Летописец родился в XI веке в Киеве. В 17 лет поступил в Киево-Печерскую обитель. В молодом возрасте стал монахом, а позже был посвящен во иеродиаконы. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было создание "Повести временных лет".

Приметы на 9 ноября

Считалось, что в этот день озера и реки покрываются льдом и наступают первые морозы. Народные приметы 9 ноября предсказывали погоду:

Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.

Утром туман – к оттепели.

Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

Ранее OBOZREVATEL писал про День инженерных войск Украины. Разминирование и разведка позиций, строительство укреплений и мостов, создание переправ и неприступных линий обороны – все это задача инженеров ВСУ.

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