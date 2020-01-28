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28 января • обновлено в 09:26
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/ Женский журнал

Пока Маркл в Канаде: СМИ сообщили о тайном свидании Гарри с экс-возлюбленной

2.1т
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В то время, как Меган Маркл находилась в Канаде с маленьким сыном Арчи, принц Гарри тайно встретился со своей бывшей возлюбленной Челси Дэйви в Лондоне.

Об этом сообщает издание New Idea.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

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Так, как пишет издание, Челси, с которой Гарри расстался в 2010 году после 6 лет отношений, специально ради встречи с принцем прилетела из Зимбабве, где живет большую часть времени, в Лондон.

Челси Дэйви

Челси Дэйви

Getty

Сообщается, что Дэйви, узнав о решении принца покинуть королевскую семью, решила лично поддержать Гарри. Тайная встреча бывших возлюбленных прошла в одном из ресторанов Лондона.

Принц Гарри

Принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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