Пока Маркл в Канаде: СМИ сообщили о тайном свидании Гарри с экс-возлюбленной

В то время, как Меган Маркл находилась в Канаде с маленьким сыном Арчи, принц Гарри тайно встретился со своей бывшей возлюбленной Челси Дэйви в Лондоне.
Об этом сообщает издание New Idea.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Так, как пишет издание, Челси, с которой Гарри расстался в 2010 году после 6 лет отношений, специально ради встречи с принцем прилетела из Зимбабве, где живет большую часть времени, в Лондон.
Челси Дэйви
Getty
Сообщается, что Дэйви, узнав о решении принца покинуть королевскую семью, решила лично поддержать Гарри. Тайная встреча бывших возлюбленных прошла в одном из ресторанов Лондона.
Принц Гарри
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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