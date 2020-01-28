Пока Маркл в Канаде: СМИ сообщили о тайном свидании Гарри с экс-возлюбленной

В то время, как Меган Маркл находилась в Канаде с маленьким сыном Арчи, принц Гарри тайно встретился со своей бывшей возлюбленной Челси Дэйви в Лондоне.

Об этом сообщает издание New Idea.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, как пишет издание, Челси, с которой Гарри расстался в 2010 году после 6 лет отношений, специально ради встречи с принцем прилетела из Зимбабве, где живет большую часть времени, в Лондон.

Челси Дэйви Getty

Сообщается, что Дэйви, узнав о решении принца покинуть королевскую семью, решила лично поддержать Гарри. Тайная встреча бывших возлюбленных прошла в одном из ресторанов Лондона.

Принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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