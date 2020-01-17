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17 января • обновлено в 13:08
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/ Женский журнал

Пока Гарри нет рядом: Маркл засекли с таинственным мужчиной в Канаде

1.2т
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая сейчас вместе с сыном Арчи находится в Канаде, была замечена в автомобиле с таинственным мужчиной.

Снимки Маркл опубликовало издание Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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Как пишет таблоид, Меган в полной мере воспользовалась вновь обретенной независимостью от королевской семьи, и поехала в канадский аэропорт, чтобы забрать своего приятеля, который прилетел из США на выходные.

Меган Маркл в Канаде

Меган Маркл в Канаде

Daily Mail

Меган Маркл в Канаде

Меган Маркл в Канаде

Daily Mail

Папарацци удалось заснять Маркл возле международного аэропорта Виктория в автомобиле Land Rover Discovery. Сообщается, что герцогиня выехала на своей машине из роскошного канадского особняка на острове Ванкувер, стоимостью 14 млн долларов.

Меган Маркл в Канаде

Меган Маркл в Канаде

Daily Mail

Меган Маркл в Канаде

Меган Маркл в Канаде

Daily Mail

По сообщениям издания, герцогиня находилась в приподнятом настроении.

Меган Маркл в Канаде

Меган Маркл в Канаде

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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