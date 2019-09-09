Украинские дизайнеры покорили Париж: о главных восходящих звездах индустрии

15 украинских дизайнеров и брендов на двух локациях демонстрируют потенциал украинских креативных индустрий — от концептов, пока существующих в единственном экземпляре, до серийных предметов, готовых к экспорту.

Несколько дней назад в Париже стартовали две масштабные выставки дизайна — Салон мебели и декора Maison et Objet и неделя дизайна Paris Design Week.

Именно с них начинают свою успешную профессиональную биографию многие дизайнеры и бренды со всего мира. Эти события — must visit для мировой прессы и профессионалов из всех уголков планеты. Множество объективных и эмоциональных факторов делают Париж местом притяжения и одной из лучших арен для молодых дизайнеров и дизайнерских брендов со всего мира.

Последние четыре года украинский дизайн не упускает возможности заявить о себе, и презентует в рамках масштабного события два проекта на двух престижных площадках.

По мнению организаторов выставки промышленного дизайна Wanted Desing в Нью-Йорке Одиль Ано (Odile Hainaut) и Клер Пижула (Clair Pijoulat), у украинского дизайна уже достаточно хорошая репутация: "Мы несколько лет наблюдаем за украинскими проектами. Судя по тому, что презентуется в Париже, украинский дизайн идет по своему индивидуальному пути, — часто в производстве предметов сохраняется доля ручного труда и использование натуральных материалов, что несколько лет назад стало новым мировым трендом, небольшие мануфактуры производят действительно качественные и актуальные дизайнерские предметы. Именно поэтому мы верим в перспективы и прогнозируем повышение интереса к украинскому дизайну не только на европейском рынке, но и на американском".

Судя по реакции на украинские проекты, организованные компанией MAINO DESIGN UKRAINE в рамках парижских выставок, сегодня молодой украинский дизайн действительно подает большие надежды. За короткое время, "догоняя" Европу, мы учимся переосмысливать и трансформировать богатый культурный бекграунд, создавая современные объекты. Наряду с универсальными объектами "без национальности", дизайнеры стараются проявлять культурные коды в своих предметах.

Используя богатые ремесленные традиции украинской культуры, украинские дизайнеры органично работают с натуральными материалами: деревом, камнем, глиной, шерстью, льном, коноплёй. С другой стороны, украинские дизайнеры — смелые мечтатели и новаторы, это значит, что у них есть место для экспериментов с новыми материалами и необычными функциями привычных предметов.

Уже через несколько дней после открытия, украинские дизайнеры получают предложения к сотрудничеству от европейских именитых компаний, которые могут изменить их биографию и развитие украинской индустрии дизайна в целом.

— Я очень доволен, что почти все фавориты моей селекции сегодня представлены на стенде. Совсем скоро в Марселе откроется моя галерея дизайна и искусства, буду рад показать там и несколько работ от украинских дизайнеров, — комментирует проект Джо Яна, известный французский блогер и галерист, который впервые принимал участие в отборе участников Салона в составе международного жюри.

Украина является новым игроком на мировом рынке дизайна, хотя отдельные имена и бренды известны своими международными наградами, сотрудничеством с глобальными компаниями и публикациями в ведущих профессиональных СМИ. Но все же мы — "Terra Incognita". И мы делаем все от нас зависящее, чтобы европейцы признали нас “une terre de découvertes sans fin” — "землей бесконечных открытий".

В этом году молодой украинский дизайн уже удостоился отдельной парижской галереи. Концепция украинского проекта молодого дизайна "БЕЛАЯ СФЕРА", увидеть который можно на главной локации Парижской недели дизайна LE OFF. Paris Design Week 2019 , в галерее в богемном районе Марэ, демонстрирует Украину, как непознанную территорию, где постоянно рождается что-то новое. Это не только территория и география, но прежде всего — сознание, творчество и культура современных молодых украинских креаторов, которые экспериментируют с формами и балансируют между смыслами, образами и функциональностью предметов. Дизайнеры из разных уголков Украины составляют новый креативный атлас для Европы — от украинского барокко до футуристического минимализма.

По словам многочисленных посетителей — журналистов мировой профессиональной прессы, владельцев концепт-сторов, архитекторов, декораторов, дилеров и просто парижан, которые с неизменным любопытством интересуются новым, — среди предметов сложно определить самые интересные. Каждый по-своему достоен отдельного внимания.

Инна Зимина дебютировала на Неделе дизайна с многофункциональным столиком для макияжа Sofi. Элегантный, как платье от кутюр, этот объект обладает такой же силой притяжения. А встроенные акустические колонки и множество зеркал превращают процесс ухода и макияжа в настоящий ритуал красоты. Столик стал одним из несомненных фаворитов выставки, а Инна Зимина уже получила предложение сотрудничества от всемирно известного французского бренда.

Давид Бережняк с коллекцией модульной мебели "Miracle de la vie": магия легкого комбинирования предметов коллекции погружает в мир детских фантазий и мечтаний, когда все возможно и когда в творчестве нет ограничений.

Люстра Михайла Самориза показывает современный эстетический потенциал традиционного гуцульського ремесла— резьбы по дереву. Объект дизайна стал синтезом традиционного и современного мировоззрения, сочетая в себе дизайн и функциональность с глубокой философией формы, и "кружевным" резным орнаментом.

Авторская техника Иванки Бородиной раскрывает возможности гипса в форме структурной сетки и являет метаморфозы поверхности в изящных вазах и кашпо.

Керамистка Диана Кулик в серии керамики "Натуральная Революция" в утилитарных предметах воплотила размышления о свободе и о процессах, иногда революционных, которые необходимо совершить, чтоб ею обладать.

Ольга Селишева и Полина Веллер. Fashion-проект "Барокко now" демонстрирует соединение на первый взгляд несовместимого — украинского барокко и футуристичного минимализма. Легко читаемые геометрические формы платьев и корсетов изукрашены замысловатым орнаментом барочных завитков растительных орнаментов.

Артем Куница показывает серию арт-светильников. Выбирая между функцией и формой дизайнер выбирает форму. Используя благородные материалы (медь и оникс), он сочетает их в базовых геометрических элементах, получая трехмерные эффектные объекты.

Валерия Вари с помощью набора для ванной комнаты та SPA-Aroma Bloom из фаянса, превращает рутинный процесс умывания в СПА-процедуру, а обычную мыльницу — в элемент доступной роскоши.

Юрий Цегла привез в Париж складной шезлонг-гамак Колихва / KOLYHVA. Этот предмет стал воплощением его философских поисков гармонии с окружающей средой и формированием мировоззрения.

"Мне открывались знания — забытые знания Вселенной ... Помните ли вы первые девять месяцев своей жизни, да-да, еще до вашего появления на свет? Колихва помогла мне их вспомнить …" - говорит Юрий о предмете.

Давид Бережняк показал коллекцию мебели "Miracle de la vie" / "Удивительная жизнь".

Магия легкого комбинирования предметов и цветовые вариации мебели из коллекции легко погружают в мир детских фантазий и мечтаний, когда все возможно и когда в творчеству нет границ.

Второй стенд на международном Салоне "Maison et Objet" — это уже новая ступень развития, когда дизайнерские идеи становятся серийными продуктами, готовыми к экспорту. Национальный стенд традиционно представляет пятерку молодых брендов, объединенных общим проектом Ukranian Design Brands.

Студия мебели DONNA из Днепра с двумя коллекциями объектов, реализованных в сотрудничестве с украинскими дизайнерскими студиями: decorkuznetsov Валерия Кузнецова и архитектурно-дизайнерской мастерской Натальи Филоненко.

Серия декоративных интерьерных шумопоглощающих панелей "BORBOLETA" от Валерия Кузнецова, обладателя многих престижных наград в сфере дизайна, который остался верен себе и спроектировал яркий утилитарный предмет, который одновременно является объектом авангардного искусства.

Мягкие модульные пуфы К О Н И К И / KONYKY (дизайнер Наталья Филоненко) были разработаны для коммуникационого пространства одной креативной компании, где "доброжелательность" дизайна пуфов позволила кардинально изменить формат общения, сделав его более непринужденным и креативным. Название К О Н И К И / KONYKY модель получила за свою игривую форму и способность к преобразованиям: их можно "седлать" для работы с планшетом, группировать.

Артем Колюка (дизайнер и соучредитель Next Level Lighting), после постоянного поиска новых решений и свежих идей в разных сферах - моде, графическом дизайне, дизайне интерьера, он в конце нашел себя в конструировании осветительных приборов. Черпая вдохновение в природе вещей, космоса и мире молекул, Артем Колюка представляет свою коллекцию светильников серии "Interstellar". Кстати, Артем уже второй год успешно экспортирует светильники в Европу и США.

SleepOnnn — "новорожденный" бренд, который производит замечательную детскую мебель. У всех родителей есть одна общая проблема: как заинтересовать ребенка спать отдельно? SleepOnnn создал идеальную детскую кроватку, в которой ребенок захочет спать сам, ведь в ней уютно и безопасно, как у мамы на ручках.

Вахан Авакян — молодой украинский архитектор по образованию и художник по мировоззрению. Склонность к экспериментам, желание окружить себя современными декоративными, функциональными предметами собственного дизайна и производства привели к появлению собственного бренда. С тех пор Vahan Avakian производит дизайнерские скульптуры, вазы и светильники, смело экспериментируя с бионическими формами и современными материалами — полимерами и бетоном.

Мебельный бренд ZEGEN из Черкасс в сотрудничестве с блестящими украинскими дизайнерами, обладателями многочисленных мировых профессиональных наград, Павлом Ветровым и Андреем Могилой представляет два потрясающих письменных стола в концепции Home Office. Два предмета словно пытаются превзойти друг друга в борьбе за "идеальный современный письменный стол".

Такое регулярно масштабное представительство Украины стало возможным благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Проект финансируется в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

К сожалению, без помощи молодой украинский дизайн вряд ли сможет потянуть участие в таких международных событиях. Обычно такую поддержку в европейских странах предоставляет государство. На этот раз развитию украинских креативных индустрий способствует специальная программа Европейского Союза, которая уже видит в украинских креативных индустриях огромный экспортный и инвестиционный потенциал.

Не удивительно, что именно дизайн сейчас становится одним из перспективных направлений для презентации Украины на международном уровне, так как является связующим звеном между креативом и экономикой. Этот новый язык культурной дипломатии понятен европейцам и дает перспективу коммерческой реализации и монетизации креативного потенциала Украины, в котором уже никого не нужно убеждать.

К нашим участникам ощущается интерес и повышенное внимание, прежде всего, благодаря феномену украинского дизайна, который за очень короткий период времени и находясь в крайне неблагоприятных условиях для развития, экстерном прошел эволюцию в 10 раз быстрее. И сегодня демонстрирует новые идеи в мире, где, казалось бы, всё уже было и всё уже изобретено. Украинским дизайнерам удается удивлять, вызывать интерес и даже восхищение не только идеями, но и качеством их воплощения, демонстрируя одновременно и современное мышление, и в то же время сохраняя "культурный код".

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