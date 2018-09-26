От скуки: китаянка сшила свадебное платье из мешков для цемента

Китаянка из села в провинции Ганьсу, 28-летняя Тань Лили, сшила себе свадебное платье из 40 пустых мешков из-под цемента.

Кроме платья, женщина сшила из мешков длинный шлейф и шляпку, передает Daily Mail.

Такая идея пришла девушке от скуки. Раньше она уже делала одежду из газетной бумаги, травы, цветов и других необычных материалов.

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На свадебное платье у китаянки ушло всего три часа.

Отмечается, что фото Тань Лили в наряде мгновенно стали популярными в китайских соцсетях,там ее уже назвали "цементной королевой".

"Будь я посимпатичнее, то лайков и просмотров, наверное, оказалось бы еще больше", — прокомментировала свою популярность Лили.

Добавим, что замуж девушка вышла еще в 2012 году, сейчас у нее уже есть ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад в Россию строить карьеру, опубликовала фото в свадебном наряде.