От скуки: китаянка сшила свадебное платье из мешков для цемента

Китаянка из села в провинции Ганьсу, 28-летняя Тань Лили, сшила себе свадебное платье из 40 пустых мешков из-под цемента.
Кроме платья, женщина сшила из мешков длинный шлейф и шляпку, передает Daily Mail.
Такая идея пришла девушке от скуки. Раньше она уже делала одежду из газетной бумаги, травы, цветов и других необычных материалов.
На свадебное платье у китаянки ушло всего три часа.
Отмечается, что фото Тань Лили в наряде мгновенно стали популярными в китайских соцсетях,там ее уже назвали "цементной королевой".
"Будь я посимпатичнее, то лайков и просмотров, наверное, оказалось бы еще больше", — прокомментировала свою популярность Лили.
Добавим, что замуж девушка вышла еще в 2012 году, сейчас у нее уже есть ребенок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад в Россию строить карьеру, опубликовала фото в свадебном наряде.