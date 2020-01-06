"Официальный спа-визит": сеть озадачило фото Зеленской из Омана

В сети разгорелся ажиотаж вокруг снимков супруги президента Украины Елены Зеленской из Омана.
Блогер Михаил Голубь в Facebook обратил внимание на внешний вид первой леди, а именно – на обувь.
Для посещения Национального музея Омана Зеленская надела платье-рубашку из легкой ткани, белые кюлоты и шлепанцы.
Последний элемент образа и вызвал возмущение у Голубя. "Первая леди посетила Оман с официальным спа-визитом", – посмеялся он.
Зеленская в Омане, коллаж
facebook.com/mgolub
Зеленская посетила Национальный музей Омана
facebook.com/nationalmuseumoman
Зеленская посетила Национальный музей Омана
facebook.com/nationalmuseumoman
Как писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал после того, как СМИ узнали о тайном визите президента Украины в Оман. Вскоре у Зеленского подтвердили эту информацию, заявив, что он полетел туда на свой счет, но планирует провести официальные встречи с первыми лицами Омана.
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