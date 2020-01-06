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7 января • обновлено в 02:55
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/ Женский журнал

"Официальный спа-визит": сеть озадачило фото Зеленской из Омана

1.8т
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В сети разгорелся ажиотаж вокруг снимков супруги президента Украины Елены Зеленской из Омана.

Блогер Михаил Голубь в Facebook обратил внимание на внешний вид первой леди, а именно – на обувь.

Для посещения Национального музея Омана Зеленская надела платье-рубашку из легкой ткани, белые кюлоты и шлепанцы.

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Последний элемент образа и вызвал возмущение у Голубя. "Первая леди посетила Оман с официальным спа-визитом", – посмеялся он.

Зеленская в Омане, коллаж

Зеленская в Омане, коллаж

facebook.com/mgolub

Зеленская посетила Национальный музей Омана

Зеленская посетила Национальный музей Омана

facebook.com/nationalmuseumoman

Зеленская посетила Национальный музей Омана

Зеленская посетила Национальный музей Омана

facebook.com/nationalmuseumoman

Как писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал после того, как СМИ узнали о тайном визите президента Украины в Оман. Вскоре у Зеленского подтвердили эту информацию, заявив, что он полетел туда на свой счет, но планирует провести официальные встречи с первыми лицами Омана.

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Автор
Кирилл Лютый
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Х*хлы, зависть - это плохо
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Хорошо хоть не в носках.
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