Случайно оказавшись на двух девичниках у жены, за последний месяц, я понял следующее:

Размеры достоинства (или недостатка) они не обсуждают. На вопрос "почему" сказали, что так как они все замужем, то ничего нового нет, а старые они все знают давно. Короче, пацаны, расходимся. О нашем дружке говорили еще до свадьбы.

Зато как они обсуждают своих подружек/знакомых - Малахов отдыхает. Там не просто "Пусть говорят" там прям "Говори говори не молчи". Конечно, той, о ком говорят, нет на этом девичнике. Одна знает какую-то новость, и все внимание приковано к ней. Со словами "Ой, что я вам сейчас расскажу о ...." запускается новая тема. Потом все начинают галдеть о ней и говорить, что то, как она выглядит или что сделала, - ни одна бы так не поступила. В общем, чуваки, разомните шею, потому что будет крутиться и искать источник звука.

Бухают они немало. И быстро. Так как кому ребенка кормить, кому мужа. А трезвой приходить дома не алё, иначе домашние поймут, что было невесело там, и зачем вообще встречаться тогда.

В течение встречи обсуждают детей, как их лечить, чем кормить, о школе, о садике и т.д. Пару раз вспоминаются старые пьянки и приколы, и то, что тогда они были молоды и беззаботны.

В конце пьется на посошок и обязательно договариваются о следующей встрече. Вот муж уедет или ребенок выздоровеет - и сразу соберемся. Раннее бронирование.

Вывод: больше я ни ногой, ни ухом, ни глазом на девичнике не присутствую.

Ухо до сих пор скрючено, а глаз дергается.