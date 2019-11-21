"Нужны комплименты!" Мужчины назвали лучшие способы познакомиться с ними

Чтобы начать разговор с мужем и таким образом познакомиться с ним, девушке достаточно всего лишь сделать ему комплимент.

На это указали сами представители сильного пола. Советами они поделились в треде на популярной платформе Reddit.

"Парни, назовите хороший способ для девушки начать с вами разговор?" – спросил юзер под ником sockydapuppet.

Мужчины перечислили лучшие способы познакомиться с ними rubic.us

Тут мужчины и признались, что они неравнодушны к похвалам в свой адрес.

"Это привлекает наше внимание, мы нечасто получаем комплименты, особенно от противоположного пола", – отметил юзер Oceanpond.

В свою очередь пользователь konqvav добавил: "Некоторые из нас слышат любезности в свой адрес настолько редко, что думают, будто любой комплимент, сказанный им, является шуткой". На это еще один пользователь заявил, мол, у особенно мнительных парней от редких похвал даже развивается паранойя.

При этом юзер schright_dwute сказал, что ему вовсе не важно, каким образом девушка попытается познакомиться с ним.

"Мне все равно, я просто одинок", – признался он.

Некоторые из мужчин поддержали его мнение. Другие же отмечали, что являются сторонниками "классики", поэтому положительно воспринимают даже простую фразу от представительницы прекрасного пола: "Привет! Как дела?".

Также комментаторы посоветовали девушкам обратиться к незнакомцу за помощью, и под таким предлогом познакомится с ним.

Немногие предложили использовать при знакомстве фантазию и чувство юмора: например, в шутку поздравить мужчину с тем, что он наконец "проснулся" и заметил ее, либо пригласить показать свою коллекцию Лего.

"Она заметила меня в свой первый день на работе. Начала с "бу", неуклюже топая вниз по лестнице и надеясь напугать меня. Мы поженились несколько месяцев назад", – поделился историей своего знакомства с любимой один из подписчиков треда.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время знакомства с привлекательными женщинами у мужчин происходит такой же выброс гормонов, в частности кортизола, как в момент прыжка с парашютом. По словам испанских ученых, это может даже привести к возникновению сердечного приступа.

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