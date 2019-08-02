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/ Женский журнал

Названы самые жестокие способы разорвать отношения

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Пользователи в сети поделились самыми печальными жизненными историями расставаний.

Обсуждение запустили на Reddit, юзер с ником schtiven призвал назвать "худшие способы" разрыва.

Один из комментаторов заявил, что беспроигрышный рецепт плохого расставания — беспричинное игнорирование любовника. "Уходите и никогда не возвращайтесь, не отправляйте никаких сообщений, блокируйте их во всех социальных сетях, никогда не сообщайте им причину", — заключил он, уточнив, что это вдобавок растопчет достоинство бывшего или бывшей.

Это мнение подтвердила другая пользовательница, отметив, что ее жених молча ушел, пока она спала, собрав все свои вещи. "Самый ужасный, психически разрушительный опыт в моей жизни", — призналась она.

Названы самые жестокие способы разорвать отношения

Marie Claire

Один из комментаторов рассказал, что его бывшая девушка стала заигрывать с другим мужчиной на вечеринке, когда она сидел рядом. Другой заявил, что получил сообщение о расставании в общем чате на несколько человек. Еще один юзер рассказал, что получил нотариально заверенное письмо с предложением о разрыве.

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Многие заявили, что нет ничего хуже внезапного расставания, которое происходит, когда все кажется на вид прекрасным и романтичным. По их словам, большое число людей отправляется в совместный отпуск, заготовив речь о расставании на последний день, или проводят вместе несколько дней, зная, что бросят спутника. Их назвали отвратительными и бесчестными обманщиками.

Ряд пользователей уточнили, что хуже думать, что хочешь расстаться с человеком, и планировать разрыв, но не бросать его. "Иногда пребывание с кем-то из трусости или лени хуже, чем огромный разрыв", — отметила пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, спать голым полезно для отношений с партнером.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Куча дятлов)))с женщиной надо разрывать так что бы она думала что это она вас кинула))))во первых может эта кляча ещё когда ни будь сгодиться на пару посасольдов,а во вторых если кинуть бабу открыто это нажить себе врага на всю жизнь)))))я расставался с девахами раз тридцать и всегда делал ей такие условия что бы она сама свалила)))и совесть теперь моя чиста и врагов нету))))))))
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