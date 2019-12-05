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5 декабря • обновлено в 04:05
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/ Женский журнал

Названа часть женской груди, привлекающая больше всего внимания

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Польские ученые в области пластической хирургии выяснили, какая часть женской груди больше всего привлекает внимание.

Как сообщает Primpress cо ссылкой на Британский исследовательский институт, к анализу привлекли 50 добровольцев, среди которых были и женщины, и мужчины.

Названа часть женской груди, привлекающая больше всего внимания

Cosmo.ru

Новости
Кое-что о женской груди: предмет гордости или назойливого внимания мужчин

Так, с помощью машины слежения за передвижением глаза было установлено, что наибольшее внимание привлекают нижняя часть груди и область соска.

Сообщается, что глядя на изображения с восьмью типами груди, добровольцы оценивали ее с эстетической точки зрения и симметрии.

Названа часть женской груди, привлекающая больше всего внимания

Cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британские ученые развенчали миф о то, что капуста влияет на размер женской груди. Ученые не смогли выявить прямой связи между активным употреблением овоща и размером груди.

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Автор
Анна Михно
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