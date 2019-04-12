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Миддлтон станет королевой Британии: обнародованы сенсационные данные

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станет следующей королевой Великобритании.

Такое заявление сделала исследовательница королевской семьи Ребекка Лонг в интервью информационному порталу Us Weekly. Так, по ее словам, появление Кейт вместе с Елизаветой II в Королевском колледже Лондона в середине марта — доказательство, что королева готовит себе преемницу.

"Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт — любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне", — объяснила эксперт.

Миддлтон станет королевой Британии: обнародованы сенсационные данные

Кейт Миддлтон

Фото: cheatsheet.com

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Также отмечается, что близкий к королевской семье источник заявил, что 92-летняя королева "взяла Кейт под крыло".

"Они вдвоем часто часами разговаривают о королевской жизни и будущем монархии. Кейт долго шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова", — добавил он.

Миддлтон станет королевой Британии: обнародованы сенсационные данные

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Фото: news.online.ua

Напомним, что муж Кейт Миддлтон принц Уильям занимает второе место в очереди престолонаследия вслед за своим отцом принцем Чарльзом. Однако последний не пользуется большой любовью у населения, как и его супруга Камилла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее западные СМИ сообщили о том, что британский принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с ее близкой подругой. Представители принца все отрицают.

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