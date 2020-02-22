Масленица-2020: кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова заявила, что блины могут нанести вред здоровью.

О том, кому лучше воздержаться от употребления данного блюда, специалист рассказала изданию АиФ.

rambler.ru

Так, по словам Мамонтовой, блины – достаточно калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов.

"Если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный", –отмечает врач.

24tv.ua

Также специалист рекомендует воздержаться от блинов и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (панкреатит, холецистит).

Кроме того, врач не рекомендует есть блины и людям с избыточным весом и при сахарном диабете из-за высокого содержания углеводов.

Специалист обращает внимание, что блины лучше употреблять через некоторое время после приготовления, так как свежая выпечка может негативно влиять на работу ЖКТ.

boombate.com

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