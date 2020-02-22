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22 февраля • обновлено в 04:28
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Масленица-2020: кому нельзя есть блины

1.4т
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Врач-эндокринолог Елена Мамонтова заявила, что блины могут нанести вред здоровью.

О том, кому лучше воздержаться от употребления данного блюда, специалист рассказала изданию АиФ.

Масленица-2020: кому нельзя есть блины

rambler.ru

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Так, по словам Мамонтовой, блины – достаточно калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов.

"Если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный", отмечает врач.

Масленица-2020: кому нельзя есть блины

24tv.ua

Также специалист рекомендует воздержаться от блинов и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (панкреатит, холецистит).

Кроме того, врач не рекомендует есть блины и людям с избыточным весом и при сахарном диабете из-за высокого содержания углеводов.

Специалист обращает внимание, что блины лучше употреблять через некоторое время после приготовления, так как свежая выпечка может негативно влиять на работу ЖКТ.

Масленица-2020: кому нельзя есть блины

boombate.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда будут праздновать Масленицу 2020, о ее главных традициях и приметах.

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Автор
Анна Михно
Тема
Масленица
Место
Украина
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