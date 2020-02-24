Маркл и Гарри пошли наперекор Елизавете II: что сделали супруги

Меган Маркл и принц Гарри заявили, что королева Елизавета II не имела права запрещать им пользоваться королевским брендом Sussex Royal в коммерческих интересах.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
В частности, супруги считают, что приставка "королевский" к их титулу Сассекские не является единоличной собственностью ни Елизаветы II, ни британского правительства.
"Кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за рубежом", – цитирует Меган издание.
Елизавета II
Getty
Впрочем, супруги отмечают, что использовать королевский бренд, несмотря на это, они не будут.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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