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24 февраля • обновлено в 11:29
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/ Женский журнал

Маркл и Гарри пошли наперекор Елизавете II: что сделали супруги

2.4т
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Меган Маркл и принц Гарри заявили, что королева Елизавета II не имела права запрещать им пользоваться королевским брендом Sussex Royal в коммерческих интересах.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Новости
Стало известно, когда Маркл и Гарри окончательно лишатся титулов

В частности, супруги считают, что приставка "королевский" к их титулу Сассекские не является единоличной собственностью ни Елизаветы II, ни британского правительства.

"Кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за рубежом", – цитирует Меган издание.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

Впрочем, супруги отмечают, что использовать королевский бренд, несмотря на это, они не будут.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Елизавета II Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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