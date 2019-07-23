Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Предварительный анализ списков кандидатов, которые проходят в состав депутатов, позволяет утверждать, что это будет самый "женский" парламент в истории независимой Украины.

Так, в Верховной Раде будет минимум 86 нардепов-женщин — это почти 20% состава парламента. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку из самых красивых народных депутатов женского пола в новой Раде.

Ирина Борзова от партии "Слуга народа"

Фото из Facebook

Анна Скороход от партии "Слуга народа"

Фото из Facebook

Юлия Яцык от партии "Слуга народа"

Фото из Facebook

Виктория Сюмар от партии "Европейская солидарность"

Фото из Facebook

Оксана Савчук от партии "Свобода"

Фото из Facebook

Галина Васильченко от партии "Голос"

Фото из Facebook

Яна Зинкевич от партии "Европейская солидарность"

Фото из Facebook

Наталья Бойко от партии "Европейская солидарность"

Фото из Facebook

Ранее OBOZREVATEL рассказал, кто из украинского шоу-бизнеса прошел в Верховную Раду Украины.

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