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Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

5.3т Читать материал на украинском

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Предварительный анализ списков кандидатов, которые проходят в состав депутатов, позволяет утверждать, что это будет самый "женский" парламент в истории независимой Украины.

Так, в Верховной Раде будет минимум 86 нардепов-женщин — это почти 20% состава парламента. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку из самых красивых народных депутатов женского пола в новой Раде.

Ирина Борзова от партии "Слуга народа"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Анна Скороход от партии "Слуга народа"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

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Юлия Яцык от партии "Слуга народа"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Виктория Сюмар от партии "Европейская солидарность"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Оксана Савчук от партии "Свобода"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Галина Васильченко от партии "Голос"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Яна Зинкевич от партии "Европейская солидарность"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Наталья Бойко от партии "Европейская солидарность"

Красота по-парламентски: самые эффектные женщины-нардепы в новой Раде

Фото из Facebook

Ранее OBOZREVATEL рассказал, кто из украинского шоу-бизнеса прошел в Верховную Раду Украины.

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019 Верховная Рада Украины
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Boesko Lena
Boesko Lena
у нас, як завжди, навіть у такій статті і то сексистський тон-хто найвродливіший, хто наймолодший. я вважаю це просто досягненням, коли жінка нарешті має право голосу навіть у владних структурах. І до чого тут краса чи ще якісь зовнішні ознаки???
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Все равны как на подбор, с ними тётка Фарион))))))
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