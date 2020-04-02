Главная Новости
2 апреля • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Коронавирус и домашние животные: ученые назвали, для кого он наиболее опасен

1.6т
Читать материал на украинском

Специалисты провели эксперимент, в результате которого выяснили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек.

Соответствующее исследование было опубликовано на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

Коронавирус и домашние животные: ученые назвали, для кого он наиболее опасен

euromag.ru

Так, в рамках эксперимента животных, с которыми чаще всего контактирует человек (собаки, курицы, утки, свиньи, хорьки и кошки) заразили различными штаммами SARS-CoV-2.

В результате эксперимента выяснилось, что все животные оказались невосприимчивыми к SARS-CoV-2, кроме хорьков и кошек. Между хорьками вирус распространялся быстро, однако не сказывался на состоянии их здоровья.

Коронавирус и домашние животные: ученые назвали, для кого он наиболее опасен

myanimals.org.ua

А вот что касается кошек, особенно котят, в случае заражения SARS-CoV-2, они практически все умирали.

Коронавирус и домашние животные: ученые назвали, для кого он наиболее опасен

undark.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady

Коронавирус. Самое важное

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги