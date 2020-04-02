Коронавирус и домашние животные: ученые назвали, для кого он наиболее опасен

Специалисты провели эксперимент, в результате которого выяснили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек.

Соответствующее исследование было опубликовано на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

euromag.ru

Так, в рамках эксперимента животных, с которыми чаще всего контактирует человек (собаки, курицы, утки, свиньи, хорьки и кошки) заразили различными штаммами SARS-CoV-2.

В результате эксперимента выяснилось, что все животные оказались невосприимчивыми к SARS-CoV-2, кроме хорьков и кошек. Между хорьками вирус распространялся быстро, однако не сказывался на состоянии их здоровья.

myanimals.org.ua

А вот что касается кошек, особенно котят, в случае заражения SARS-CoV-2, они практически все умирали.

undark.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.

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