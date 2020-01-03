Когда колядовать, щедровать и посевать в Украине: как привлечь достаток

Украина — страна патриархальных устоев, до сих пор сохранившая множество традиций, передающихся из поколения в поколение. На зимние праздники — это коляда, щедрование и засевание. Главная цель ритуалов — пожелать дому процветания, достатка, благополучия.

OBOZREVATEL расскажет о том, как и когда это нужно делать.

Когда колядуют?

Следует заметить, что все эти обычаи уходят корнями в седую древность и возникли задолго до принятия славянами христианства.

Так, колядки у наших предков посвящались рождению Коляды, сына богини Лады, которого считали покровителем зимы. Коляда появлялся на свет в самую длинную ночь в году с 22 на 23 декабря.

В современном варианте колядок смешались языческие и библейские традиции. И хотя упоминания природных сил осталось, сам Коляда исчез, уступив место Иисусу. После первой звезды семья садится за постный стол с 12 блюдами, среди которых обязательно должна быть кутя. После ужина колядники берут кутю и идут к родственникам.

По нашим традициям, начинают колядовать на Рождество, 7 января. В то же время на Сочельник колядовать не принято. Колядуют по несколько человек одновременно, у каждого своя роль. Возглавляет вертеп человек со звездой на шесте, символизирующей библейский знак, указавший волхвам дорогу к новорожденному спасителю.

Когда щедруют?

Щедрий вечер — вторая часть зимних праздников, их самый разгар. Щедруют в ночь с 13 на 14 января, когда по старому летоисчислению праздновали Новый год.

У древних славян в эту ночь почитали богов, у которых просили хороший урожай.

Щедривки — это пожелания достатка и изобилия хозяевам дома. Те в ответ, чтобы умилостивить богов должны одарить пришедших деньгами и угощениями.

Считается, что закрыть перед щедрующими дверь означает навлечь на дом напасти и убытки.

В отличие от коляды, щедрует в основном молодежь. Сопровождается обряд песнями, танцами, переодеваниями.

Когда посевают?

Посевают на следующий день, 14 января, который по церковным канонам считается днем св. Василия. В этот день первым в дом должен войти мужчина. Участие в обряде принимают только представители сильного пола — это тоже к достатку и безбедному существованию.

Посевают рано утром, еще до восхода. Самый первый посевальщик получает лучшие подарки.

Засевают житом и пшеницей, рассыпаю зерно по полу под песню или стишок.

Рассыпанное зерно нельзя убирать весь день, пока солнце не сядет. Наши предки верили, что чем больше засевших придет за этот день в ваш дом, тем щедрее будет год.

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