Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили выступление Королевского варьете, состоявшееся в лондонском театре Палладиум. После этого герцогиню Кембриджскую заподозрили в четвертой беременности.

Как сообщает Daily Mail, Кейт ранее уже бывала на представлении — в 2014 и в 2017 годах. Так совпало, что оба раза герцогиня Кембриджская, как и Меган Маркл в прошлом году, была беременна — сначала принцессой Шарлоттой, а затем принцем Луи. Британская пресса в шутку пишет, что, возможно, в королевской семье это уже стало традицией, и что Кейт и Уильям, должно быть, ждут четвертого ребенка.

Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Впрочем, отмечается, что по фигуре Миддлтон не было заметно, что она готовится стать матерью. Герцогиня Кембриджская была стройна, как обычно. Для мероприятия она выбрала черное кружевное платье от Alexander McQueen.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!