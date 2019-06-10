Кейт Миддлтон встретилась с "любовницей" принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца Уильяма Роуз Ханбери столкнулись на светском мероприятии.
Так, они посетили недавний ужин в честь приезда президента США Дональда Трампа в Великобританию. Миддлтон была недовольна присутствием бывшей подруги в зале, и весь вечер избегала общения с ней, сообщает издание The Sun.
Кейт Миддлтон весь вечер общалась с представителями американской делегации
Роуз Ханбери в сопровождении подруги
Также, отмечается, что после ужина Кейт устроила мужу скандал. Однако на самом мероприятии изысканные манеры не позволили дамам устроить публичное выяснение отношений.
Ужин в честь приезда Трампа
Напомним, что ранее западные журналисты сообщали, что роман Уильяма с Роуз начался в период третьей беременности Миддлтон. Тогда супруга принца уделяла все внимание старшим детям, а он сам стал часто гостить в доме Ханбери, живущей неподалеку. Представители королевской семьи долго игнорировали слухи, но позднее все-таки опровергли домыслы на скандальную тему.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон серьезно рассорилась с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.
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