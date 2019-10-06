"Какая милашка!" Сын принца Уильяма впервые посетил футбол и вызвал восторг в сети. Видео

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям 5 октября впервые привели детишек принца Джорджа и принцессу Шарлотту на футбольный матч.

Шарлотта, Миддлтон, Джордж и принц Уильям instagram/kensingtonroyal

Как сообщает Daily Mail, любимая команда королевского папы "Астон Вилла", сражаясь с "Норвич сити", одержала победу со счетом 5:1, что очень порадовало мальчика (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Королевская семья на футболе – Джордж счастлив Daily Mail / Jason Dawson

В частности, семейство пришло поддержать футболистов на местный стадион Кэрроу-роуд. Принц Джордж был облачен в специальную футболку с изображением мяча. Мальчик был счастлив, что ему показали невероятную игру.

С его лица не сходила улыбка, а болел за любимую команду папы он так, как этого не делали окружающие королевскую семью люди. Пользователей и поклонников семейства умилил озорной ребенок. В комментариях его поведение вызвало ажиотаж: "Какой милый", "Милашка", "Счастливый ребенок", "Супер фанат", – отреагировали поклонники.

Счастливый принц Джордж на футболе Daily Mail / Jason Dawson

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно принцесса Шарлотта ошарашила педагога в школе, заявив, что скоро мама родит для девочки сестричку.

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