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4 февраля • обновлено в 04:20
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Как влюбить в себя человека: названы пять безотказных "фишек"

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Чтобы влюбить в себя человека, достаточно всего лишь приложить немного усилий. Главное, чтобы между вами и объектом любви была базовая симпатия, минимальное чувство комфорта. А раскрутить эти эмоции по мощностям, укрепить привязанность не станет проблемой.

О топ-5 безотказных "фишках", которые помогут завоевывать чужое сердце – рассказал WomanHit.

Главное оружие – улыбка

Как влюбить в себя человека: названы пять безотказных "фишек"

Фото: harakter.pro

Выражение "любовь с первого взгляда" можно смело перефразировать как "любовь с первой улыбки". Отмечается, что именно улыбка, которой человек встречает потенциального партнера, – решающий фактор в вопросе дальнейшего общения. Это происходит даже до того, как вы обменяетесь несколькими словами.

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Влюбленный взгляд

Как влюбить в себя человека: названы пять безотказных "фишек"

Фото: sunduk-shop.blogspot.com

Еще один легкий способ влюбить в себя человека – загадочно улыбнуться ему, удержать взгляд, а потом резко отвести от собеседника. Затем вы увидите либо ответную симпатию, либо полное безразличие и поймете все сами.

Прямая осанка

Как влюбить в себя человека: названы пять безотказных "фишек"

Фото: eva.ru

Как только вы выпрямите спину и отведете чуть назад плечи, ваша внешность мгновенно преобразится. Вы будете выглядеть более привлекательно и уверенно. А люди, довольные собой, как известно, привлекают повышенное внимание окружающих – за ними буквально хочется тянуться

Разговор по душам

Как влюбить в себя человека: названы пять безотказных "фишек"

Фото: krasotka.postimees

На первой встрече вам вряд ли удастся поговорить начистоту. Зато спустя пару свиданий вы точно сможете найти общий язык и перейти от рассказов забавных историй к более интимным разговорам. И когда человек начнет вам рассказывать о своих мечтах или жизненных перипетиях, можете быть уверенными – вы стали для него кем-то особенным.

Легкие касания

Как влюбить в себя человека: названы пять безотказных "фишек"

Фото: onelove.su

У психологов есть тайный прием, который работает безотказно. Чтобы расположить к себе человека, который вам нравится, при встрече нужно слегка коснуться предплечья его правой руки. Главное, чтобы сам человек этого не заметил. Также можно взять его под руку или обнять на прощание.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых влюбчивых знаков Зодиака. Подробности читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова
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