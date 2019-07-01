Как пушинка: Дорофеева рассекретила свой вес

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассекретила для многочисленных поклонников свой вес.

В сторис на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором в лифте демонстрирует подтянутую фигуру (чтобы посмотреть на худенькую певицу, проскролльте до конца страницы).

"Задайте мне вопрос: какой твой вес. 50 кг", – подписала артистка, не оставив фанатам сомнений, что она легкая, как пушинка.

Худенькая Дорофеева позировала в спортивных штанах и майке. Таким образом она решила ответить поклонникам, которые часто под ее снимками спрашивают, сколько же она весит.

Надя Дорофеева Instagram / сторис

Что примечательно, артистка имеет идеальную фигуру для рекламы одежды. Так, недавно она снялась для бренда TTSWTRS, продемонстрировав весенне-летнюю коллекцию бренда.

Она со своим телосложением отлично смотрелась в спортивном костюме и велосипедках. А вот маску поклонники восприняли за "намордник". Также Дорофеева часто радует фанатов пикантными фото в купальниках, что вполне может себе позволить за счет подтянутых ног и идеального живота.

Дорофеева для TTSWTRS Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в рекламе TTSWTRS Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева рекламирует спортивную одежду Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в велосипедках Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике (вид сзади) Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике в кровати Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева на пляже Instagram /nadyadorofeeva

Instagram /nadyadorofeeva

Instagram /nadyadorofeeva

Instagram /nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева поделилась снимком с мужем Владимиром Дантесом и поздравила его с днем рождения, однако поклонники не узнали мужчину на фото.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!