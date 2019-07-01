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Как пушинка: Дорофеева рассекретила свой вес

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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассекретила для многочисленных поклонников свой вес.

В сторис на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором в лифте демонстрирует подтянутую фигуру (чтобы посмотреть на худенькую певицу, проскролльте до конца страницы).

"Задайте мне вопрос: какой твой вес. 50 кг", – подписала артистка, не оставив фанатам сомнений, что она легкая, как пушинка.

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Худенькая Дорофеева позировала в спортивных штанах и майке. Таким образом она решила ответить поклонникам, которые часто под ее снимками спрашивают, сколько же она весит.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Instagram / сторис

Что примечательно, артистка имеет идеальную фигуру для рекламы одежды. Так, недавно она снялась для бренда TTSWTRS, продемонстрировав весенне-летнюю коллекцию бренда.

Она со своим телосложением отлично смотрелась в спортивном костюме и велосипедках. А вот маску поклонники восприняли за "намордник". Также Дорофеева часто радует фанатов пикантными фото в купальниках, что вполне может себе позволить за счет подтянутых ног и идеального живота.

Дорофеева для TTSWTRS

Дорофеева для TTSWTRS

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в рекламе TTSWTRS

Дорофеева в рекламе TTSWTRS

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева рекламирует спортивную одежду

Дорофеева рекламирует спортивную одежду

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в велосипедках

Дорофеева в велосипедках

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике (вид сзади)

Дорофеева в купальнике (вид сзади)

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике в кровати

Дорофеева в купальнике в кровати

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике

Дорофеева в купальнике

Instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева на пляже

Дорофеева на пляже

Instagram /nadyadorofeeva

Как пушинка: Дорофеева рассекретила свой вес

Instagram /nadyadorofeeva

Как пушинка: Дорофеева рассекретила свой вес

Instagram /nadyadorofeeva

Как пушинка: Дорофеева рассекретила свой вес

Instagram /nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева поделилась снимком с мужем Владимиром Дантесом и поздравила его с днем рождения, однако поклонники не узнали мужчину на фото.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасотапохудение
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ноги кривоваты
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ужас,летящий на крыльях ночи. Это модно и красиво? Греметь костями? Да и секс с костями как то не комильфо. Что швабра,что телка)))
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