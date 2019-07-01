Как пушинка: Дорофеева рассекретила свой вес

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассекретила для многочисленных поклонников свой вес.
В сторис на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором в лифте демонстрирует подтянутую фигуру (чтобы посмотреть на худенькую певицу, проскролльте до конца страницы).
"Задайте мне вопрос: какой твой вес. 50 кг", – подписала артистка, не оставив фанатам сомнений, что она легкая, как пушинка.
Худенькая Дорофеева позировала в спортивных штанах и майке. Таким образом она решила ответить поклонникам, которые часто под ее снимками спрашивают, сколько же она весит.
Надя Дорофеева
Instagram / сторис
Что примечательно, артистка имеет идеальную фигуру для рекламы одежды. Так, недавно она снялась для бренда TTSWTRS, продемонстрировав весенне-летнюю коллекцию бренда.
Она со своим телосложением отлично смотрелась в спортивном костюме и велосипедках. А вот маску поклонники восприняли за "намордник". Также Дорофеева часто радует фанатов пикантными фото в купальниках, что вполне может себе позволить за счет подтянутых ног и идеального живота.
Дорофеева для TTSWTRS
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева в рекламе TTSWTRS
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева рекламирует спортивную одежду
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева в велосипедках
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева в купальнике (вид сзади)
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева в купальнике в кровати
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева в купальнике
Instagram /nadyadorofeeva
Дорофеева на пляже
Instagram /nadyadorofeeva
Instagram /nadyadorofeeva
Instagram /nadyadorofeeva
Instagram /nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева поделилась снимком с мужем Владимиром Дантесом и поздравила его с днем рождения, однако поклонники не узнали мужчину на фото.
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