"Как две сестры": Фреймут показала ностальгическое фото с дочкой

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут выложила в сеть старое фото со своей старшей дочерью Златой Митчел, которой сейчас 12 лет.

На снимке в Instagram девочка гораздо младше, но при этом поразительно похожа на маму. "Как быстро растут дети. А ваши?", — написала Фреймут.

В комментариях некоторые поклонники телеведущей тоже отметили ее сходство с дочкой. А многие рассказали о том, как быстро растут их отпрыски.

"И наши. Вроде только недавно родились, а уже 13 лет", "О, какая Злата тут малышка", "Да, очень быстро летит время, но я помню своего маленького, ему сейчас 24", — написали в комментариях.

А так дочь Фреймут выглядит сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото экс-вокалистки "ВИА Гры" Веры Брежневой с дочерью Соней Киперман, на котором проявляется их удивительное сходство.