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14 февраля • обновлено в 19:45
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Из-за Маркл и Гарри 15 людей остались без работы: что произошло

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Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в Канаде, уволили весь свой персонал в Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Новости
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"У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданы Сассексам и понимают и уважают принятое ими решение", – говорится в сообщении.

Известно, что об увольнении Меган и Гарри сообщили своим сотрудникам еще в январе, после того, как заявили о сложении королевских полномочий.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

По всей видимости, все-таки основным своим местом жительства супруги окончательно выбрали Канаду, а в Великобританию Меган и Гарри будут приезжать лишь в гости.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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