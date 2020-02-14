Из-за Маркл и Гарри 15 людей остались без работы: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в Канаде, уволили весь свой персонал в Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

"У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданы Сассексам и понимают и уважают принятое ими решение", – говорится в сообщении.

Известно, что об увольнении Меган и Гарри сообщили своим сотрудникам еще в январе, после того, как заявили о сложении королевских полномочий.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

По всей видимости, все-таки основным своим местом жительства супруги окончательно выбрали Канаду, а в Великобританию Меган и Гарри будут приезжать лишь в гости.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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