Яблочный Спас 2019: как гадать на любовь, деньги и удачу

Православные христиане отмечают праздник Преображения Господня и второй (Яблочный) Спас 19 августа.

Так, в этот день люди не только ходят в церковь, святят яблоки, но и гадают. В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку из самых популярных гаданий на Яблочный Спас.

Гадание на любовь

Бросьте в ведро с водой много маленьких яблочек. Не глядя, большим ковшом зачерпните. Сосчитайте, сколько яблок вам удалось поймать. Если четное число — вас ждет удачный период в любви. Если нечетное — делайте пока ставки на карьеру.

Фото: artune.ru

Гадание на богатство и достаток

Бросьте яблоко вверх. Если оно упадет по правую руку от вас — вы значительно улучшите материальное положение, если по левую — все пока останется неизменным. Если же ровно перед вами — не наделайте глупостей, чтобы не влезть в долги.

Фото: ru.freepik.com

Гадание на скорое вступление в брак

Разведите на поляне костер, и принесите с собой по одному освященному яблоку (участвовать могут и парни и девушки). Поднесите к огню яблоко, прикрепленное к веревочке и максимально закрутите его. Тот из гадающих, у кого яблоко упадет в костер раньше, выйдет замуж или женится первым. А тот, у кого яблоко упадет последним, останется в одиночестве.

Фото: altapress.ru

Гадание на новую работу

Разрежьте яблоко пополам. На бумаге в круге, равном размеру среза, напишите место работы/должность/профессию, которые вас интересуют. Вложите бумагу в яблоко, не сворачивая, закрепите половинки. Оставьте на ночь. Утром посмотрите — какая надпись меньше всего расплылась, туда вам и нужно двигаться.

Фото: inbusiness.kz

Гадание на удачу

Срежьте верхушку плода до семян. Если они образуют красивый, симметричный узор, значит, будет сопровождать удача, радость, любовь, материальное благополучие.

Фото: vsyamagik.ru

Отметим, что август традиционно богат на православные праздники, в этом месяце верующие отметят сразу три Спаса. OBOZREVATEL собрал информацию о праздниках, датах и связанных с ними традициях.

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