Выпускной-2019: лучшие поздравления от родителей детям

В Украине и на постоветском пространстве настала пора выпускных вечеров-2019, а это значит, что родителям стоит начинать серьезную подготовку к важному событию в жизни их детей.

Речь идет как о моральной и финансовой составляющей, так и о том, каким образом порадовать выпускников. Одним из таких пунктов, и что важно – бесплатных, являются теплые слова поддержки. OBOZREVATEL предлагает родителям ознакомиться с поздравлениями для детей, которые уже скоро войдут во взрослую и самостоятельную жизнь.

Выпускники в Украине Паноптикон

Поздравления от родителей в стихах для нескольких или группы детей

Вот и стали вы, дети, взрослыми.

За порогом вас ждет новый мир.

Но найти там призвание просто ли,

Не посеяв в пути ориентир?

Но я знаю, что все вы сможете.

Не спугнуть вас суровым ветрам.

Не страшны вам проблемы и сложности,

Если в сердце — большая мечта.

Не забудьте, прошу вас, про дружбу,

Будьте вместе, хоть все вы и разные.

Я желаю отваги и чести.

Наши детки любимые, с Праздником!

***

Пускай сегодня вы совсем большие.

О вас, как детях, еще долго буду говорить.

Звенел звонок еще вчера, но вот настало время

Для вас из школы, попрощавшись, уходить.

Родители немного стали старше,

А вы — намного выше и сильней.

Вам я желаю, чтоб дорога ваша

Особою была, идти легко по ней.

Крепких, надежных друзей вам,

Работы хорошей, любимой!

Успешной судьбы, неповторимой!

***

Сегодня прощание со школой,

Горды мы и рады за вас.

Мы помним прошедшие годы,

Как вас мы вели в первый класс.

Но тянется дальше дорога,

Во взрослую жизнь вам идти.

Желаем вам ясной погоды

И меньше преград на пути.

Желаем творить и учиться,

Работать, искать, создавать:

Не страшно порой ошибиться,

Страшно — вообще не мечтать.

Закончились школьные годы,

Вот вечер у вас выпускной.

Желаем, в любую погоду

Чтоб вы возвращались домой.

***

От родителей примите

Поздравления от души.

Долго вы учились в школе,

Много вы узнать смогли.

И теперь готовы новый

Этап жизни вы начать.

Перед вами все дороги.

Ваше дело — выбирать.

Мы желаем вам успеха

В этом выборе судьбы.

Пусть удача вам поможет

Путь достойно свой пройти.

Ну а школа, ваша школа

Будет в памяти всегда.

Прошли детство в ней и юность,

И вокруг были друзья.

Поздравления от родителей в стихах для своего ребенка

Выпускной — прощание с детством,

Новый жизненный этап.

Я желаю с интересом,

По тропе судьбы шагать.

Пусть приятные открытия,

Наполняют жизнь твою.

Судьбоносные события

Будут впору, по плечу.

В жизни пусть твоей случится

Настоящая любовь.

Целей всех тебе добиться,

Честным быть с самим собой.

***

Год последний пролетел,

На носу уж выпускной.

Наш ребёнок повзрослел,

Как не грустно нам с тобой.

Мы желаем не лениться —

В ВУЗ ведь будешь поступать.

И в работе отличиться,

И семью свою создать.

Знай, поможем мы всегда —

Мама с папой, вся семья.

В жизнь большую отпускаем

И поддержку обещаем.

***

У тебя сегодня выпускной,

Наш ребенок, ты теперь большой.

На пороге новой жизни ты стоишь,

Мы надеемся, что ты нас удивишь!

Чтобы в жизни многого добиться,

Нужно будет хорошо трудиться.

Сможешь ты достичь больших высот

И звезда на небе новая взойдет!

Быть тебе желаем мы упорным,

Умным смелым иногда проворным.

Выбери свой в жизни верный путь,

Мы тебе желаем — не свернуть!

***

Вот важная ступень осталась позади,

Тебе еще так много предстоит пройти.

Сегодня в этот праздник гордимся мы тобой,

Ведь ты закончил(а) школу — сегодня выпускной!

Для нас он также важен, он в жизни был у всех,

Пусть в жизни ожидает тебя всегда успех.

Тебе успела многое школа преподать,

Теперь открыты двери — есть право выбирать.

Поздравления с выпускным в прозе

Дорогие мои, поздравляю вас с выпускным — праздником веселым и немного грустным! Позади школьные годы, впереди — взрослая суровая жизнь! Желаю вам, дорогие наши выпускники, отличных выпускных и вступительных экзаменов, легкой и успешной учебы или работы! Желаю найти свою дорогу в жизни и шагать по ней уверенно и смело! Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой, счастливой и наполненной хорошими событиями и добрыми людьми!

***

Поздравляю с выпускным. Желаю найти свою дорогу в этом мире и следовать по зову своего сердца. Пусть будет как можно меньше преград на твоем пути к мечте и как можно больше появляется возможностей для ее осуществления.

***

Поздравляю с выпускным! Перед тобой открывается новая и совершенно неизвестная дорога. Я могу пожелать поменьше преград и сложностей, но жизнь научила всех взрослых, что в реальности такого не бывает. Потому я желаю тебе уметь находить простые и действенные решения, которые помогут перешагнуть все невзгоды с широкой улыбкой на лице. Ты – умница, и все у тебя получится!

***

С праздником, дорогие ребята! Пусть начало вашей взрослой жизни будет удачным и познавательным. Желаем добиться успехов, получить награды за старания, найти свою дорогу. Любите жизнь, не забывайте родных, поступайте по совести, живите своей жизнью. Будьте достойными и справедливыми.

Открытки на выпускной от родителей

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую можно сделать стильную прическу на выпускной вечер. А также, какое платье лучше выбрать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!