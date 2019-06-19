Выпускной-2019: лучшие поздравления от родителей детям

В Украине и на постоветском пространстве настала пора выпускных вечеров-2019, а это значит, что родителям стоит начинать серьезную подготовку к важному событию в жизни их детей.
Речь идет как о моральной и финансовой составляющей, так и о том, каким образом порадовать выпускников. Одним из таких пунктов, и что важно – бесплатных, являются теплые слова поддержки. OBOZREVATEL предлагает родителям ознакомиться с поздравлениями для детей, которые уже скоро войдут во взрослую и самостоятельную жизнь.
Выпускники в Украине
Паноптикон
Поздравления от родителей в стихах для нескольких или группы детей
Вот и стали вы, дети, взрослыми.
За порогом вас ждет новый мир.
Но найти там призвание просто ли,
Не посеяв в пути ориентир?
Но я знаю, что все вы сможете.
Не спугнуть вас суровым ветрам.
Не страшны вам проблемы и сложности,
Если в сердце — большая мечта.
Не забудьте, прошу вас, про дружбу,
Будьте вместе, хоть все вы и разные.
Я желаю отваги и чести.
Наши детки любимые, с Праздником!
***
Пускай сегодня вы совсем большие.
О вас, как детях, еще долго буду говорить.
Звенел звонок еще вчера, но вот настало время
Для вас из школы, попрощавшись, уходить.
Родители немного стали старше,
А вы — намного выше и сильней.
Вам я желаю, чтоб дорога ваша
Особою была, идти легко по ней.
Крепких, надежных друзей вам,
Работы хорошей, любимой!
Успешной судьбы, неповторимой!
***
Сегодня прощание со школой,
Горды мы и рады за вас.
Мы помним прошедшие годы,
Как вас мы вели в первый класс.
Но тянется дальше дорога,
Во взрослую жизнь вам идти.
Желаем вам ясной погоды
И меньше преград на пути.
Желаем творить и учиться,
Работать, искать, создавать:
Не страшно порой ошибиться,
Страшно — вообще не мечтать.
Закончились школьные годы,
Вот вечер у вас выпускной.
Желаем, в любую погоду
Чтоб вы возвращались домой.
***
От родителей примите
Поздравления от души.
Долго вы учились в школе,
Много вы узнать смогли.
И теперь готовы новый
Этап жизни вы начать.
Перед вами все дороги.
Ваше дело — выбирать.
Мы желаем вам успеха
В этом выборе судьбы.
Пусть удача вам поможет
Путь достойно свой пройти.
Ну а школа, ваша школа
Будет в памяти всегда.
Прошли детство в ней и юность,
И вокруг были друзья.
Поздравления от родителей в стихах для своего ребенка
Выпускной — прощание с детством,
Новый жизненный этап.
Я желаю с интересом,
По тропе судьбы шагать.
Пусть приятные открытия,
Наполняют жизнь твою.
Судьбоносные события
Будут впору, по плечу.
В жизни пусть твоей случится
Настоящая любовь.
Целей всех тебе добиться,
Честным быть с самим собой.
***
Год последний пролетел,
На носу уж выпускной.
Наш ребёнок повзрослел,
Как не грустно нам с тобой.
Мы желаем не лениться —
В ВУЗ ведь будешь поступать.
И в работе отличиться,
И семью свою создать.
Знай, поможем мы всегда —
Мама с папой, вся семья.
В жизнь большую отпускаем
И поддержку обещаем.
***
У тебя сегодня выпускной,
Наш ребенок, ты теперь большой.
На пороге новой жизни ты стоишь,
Мы надеемся, что ты нас удивишь!
Чтобы в жизни многого добиться,
Нужно будет хорошо трудиться.
Сможешь ты достичь больших высот
И звезда на небе новая взойдет!
Быть тебе желаем мы упорным,
Умным смелым иногда проворным.
Выбери свой в жизни верный путь,
Мы тебе желаем — не свернуть!
***
Вот важная ступень осталась позади,
Тебе еще так много предстоит пройти.
Сегодня в этот праздник гордимся мы тобой,
Ведь ты закончил(а) школу — сегодня выпускной!
Для нас он также важен, он в жизни был у всех,
Пусть в жизни ожидает тебя всегда успех.
Тебе успела многое школа преподать,
Теперь открыты двери — есть право выбирать.
Поздравления с выпускным в прозе
Дорогие мои, поздравляю вас с выпускным — праздником веселым и немного грустным! Позади школьные годы, впереди — взрослая суровая жизнь! Желаю вам, дорогие наши выпускники, отличных выпускных и вступительных экзаменов, легкой и успешной учебы или работы! Желаю найти свою дорогу в жизни и шагать по ней уверенно и смело! Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой, счастливой и наполненной хорошими событиями и добрыми людьми!
***
Поздравляю с выпускным. Желаю найти свою дорогу в этом мире и следовать по зову своего сердца. Пусть будет как можно меньше преград на твоем пути к мечте и как можно больше появляется возможностей для ее осуществления.
***
Поздравляю с выпускным! Перед тобой открывается новая и совершенно неизвестная дорога. Я могу пожелать поменьше преград и сложностей, но жизнь научила всех взрослых, что в реальности такого не бывает. Потому я желаю тебе уметь находить простые и действенные решения, которые помогут перешагнуть все невзгоды с широкой улыбкой на лице. Ты – умница, и все у тебя получится!
***
С праздником, дорогие ребята! Пусть начало вашей взрослой жизни будет удачным и познавательным. Желаем добиться успехов, получить награды за старания, найти свою дорогу. Любите жизнь, не забывайте родных, поступайте по совести, живите своей жизнью. Будьте достойными и справедливыми.
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